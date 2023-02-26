Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» победить «Рейнджерс» в игре НХЛ

Встреча, прошедшая в субботу в столице США, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 4:0, 1:2) в пользу хозяев. Кузнецов оформил дубль, отличившись на 39-й и 54-й минутах, также он отметился двумя голевыми передачами. Овечкин дважды ассистировал партнерам. Также у «Вашингтона» дубль оформил Ти Джей Оши (5 и 24), по шайбе забросили Том Уилсон (28) и Сонни Милано (33). У гостей отличились Барклай Гудроу (9), Крис Крайдер (47) и Каапо Какко (60).