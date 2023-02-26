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00:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дубль Кузнецова помог «Вашингтону» победить «Рейнджерс» в игре НХЛ

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. «Вашингтон Кэпиталз» переиграл «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) благодаря результативной игре российских форвардов Евгения Кузнецова и Александра Овечкина.

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Источник: AP 2022

Встреча, прошедшая в субботу в столице США, завершилась со счетом 6:3 (1:1, 4:0, 1:2) в пользу хозяев. Кузнецов оформил дубль, отличившись на 39-й и 54-й минутах, также он отметился двумя голевыми передачами. Овечкин дважды ассистировал партнерам. Также у «Вашингтона» дубль оформил Ти Джей Оши (5 и 24), по шайбе забросили Том Уилсон (28) и Сонни Милано (33). У гостей отличились Барклай Гудроу (9), Крис Крайдер (47) и Каапо Какко (60).

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин пропустил 5 шайб и был заменен на словака Ярослава Галака перед началом третьего периода. За отведенное время Шестёркин смог отразить 17 бросков. Российские форварды «Рейнджерс» Артемий Панарин и Владимир Тарасенко результативными действиями не отметились.

Кузнецов был признан второй звездой встречи, а «Вашингтон» сумел прервать 6-матчевую серию поражений. «Рейнджерс» потерпели четвертое поражение подряд.

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Вашингтон
6:3
1:1, 4:0, 1:2
Рейнджерс
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