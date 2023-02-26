Овечкин сравнялся с легендой «Питтсбурга» Троттье по очкам в НХЛ

Овечкин набрал 1607 очко в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс». Теперь Овечкин и Троттье делят 19 место. Стоит отметить, что Овечкин набрал 1466 очков в регулярном чемпионате. В плей-офф россиянин записал на свой счет 141 очко.

Овечкин отметился в матче с «Рейнджерс» двумя голевыми ассистами и набрал первые очки в февральских поединках НХЛ. «Вашингтон» победил со счетом 6:3. «Рейнджерс» продлили свою безвыигрышную серию до четырех матчей. «Вашингтон Кэпиталз» одержал первую победу в семи последних встречах.