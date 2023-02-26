Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Ванкувер
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина
Анахайм
Хоккей. НХЛ
03:00
Монреаль
Оттава
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси
Филадельфия
Хоккей. НХЛ
04:00
Детройт
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Даллас
Хоккей. НХЛ
06:00
Колорадо
Калгари
Хоккей. НХЛ
06:00
Сан-Хосе
Чикаго
Хоккей. НХЛ
25.02
Вашингтон
Рейнджерс
63
Хоккей. НХЛ
25.02
Коламбус
Эдмонтон
65
Хоккей. КХЛ
25.02
Витязь
Динамо Мн
12
Хоккей. КХЛ
13:30
Сибирь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
14:30
Трактор
Торпедо
Все события
02:06 (мск), источник: Газета.Ру

Овечкин сравнялся с легендой «Питтсбурга» Троттье по очкам в НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сравнялся с легендой «Питтсбурга» Брайаном Троттье по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), включая плей-офф.

Наверх
Источник: Reuters

Овечкин набрал 1607 очко в матче регулярного чемпионата против «Рейнджерс». Теперь Овечкин и Троттье делят 19 место. Стоит отметить, что Овечкин набрал 1466 очков в регулярном чемпионате. В плей-офф россиянин записал на свой счет 141 очко.

Овечкин отметился в матче с «Рейнджерс» двумя голевыми ассистами и набрал первые очки в февральских поединках НХЛ. «Вашингтон» победил со счетом 6:3. «Рейнджерс» продлили свою безвыигрышную серию до четырех матчей. «Вашингтон Кэпиталз» одержал первую победу в семи последних встречах.

Ранее российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Александр Овечкин поднялся на 52-е место в списке лучших игроков лиги по количеству проведенных матчей с учетом плей-офф. Он обошел по этому показателю знаменитого игрока «Нью-Джерси Дэвилз» Кирка Мюллера.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков прокомментировал обвинения Пригожина в адрес Минобороны в предательстве
В Госдуме призвали увольнять госслужащих за длительные поездки за рубеж
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
10Главные зимние трансферы в Европе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь