Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» прервать серию поражений в НХЛ

Встреча, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе «пингвинов» шайбы в основное время забросили российский форвард Евгений Малкин (27-я минута) и Маркус Петтерссон (55). Автором решающего гола в овертайме стал Брайан Раст (62), которому ассистировал Малкин. У хозяев площадки отличились российский нападающий Павел Бучневич (21) и Джастин Фолк (58).