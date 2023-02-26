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09:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» прервать серию поражений в НХЛ

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Хоккеисты «Питтсбург Пингвинз» обыграли «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

ПиттсбургНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, которая состоялась в Сент-Луисе, завершилась победой гостей в овертайме со счетом 3:2 (0:0, 1:1, 1:1, 1:0). В составе «пингвинов» шайбы в основное время забросили российский форвард Евгений Малкин (27-я минута) и Маркус Петтерссон (55). Автором решающего гола в овертайме стал Брайан Раст (62), которому ассистировал Малкин. У хозяев площадки отличились российский нападающий Павел Бучневич (21) и Джастин Фолк (58).

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев нанес четыре броска в створ ворот и провел восемь силовых приемов. Форвард «Блюз» Алексей Торопченко отметился голевой передачей.

«Сент-Луис» потерпел пятое поражение в чемпионате НХЛ подряд. «Питтсбург» одержал первую победу после четырех поражений кряду.

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