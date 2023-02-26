«Монреаль» обменял Дадонова в «Даллас» на Гурьянова

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Вместо него «Канадиенс» получат другого форварда из России, Дениса Гурьянова. При этом «Монреаль» будет платить Дадонову 50 процентов от зарплаты до конца сезона-2022/23.

Дадонов выступал за «Монреаль» с начала сезона-2022/23, на его счету 18 (4+14) очков в 50 матчах нынешнего регулярного чемпионата.