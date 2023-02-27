Овечкин забил впервые после трагедии. Погоня за Гретцки продолжается

После яркой и доминирующей победы в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» хоккеисты «Вашингтона» оперативно собрали чемоданы и отправились на север к границе с Канадой в Баффало к местным «Сейбрз». «Клинки» являются одними из главных конкурентов «Кэпиталз» в непростой борьбе за желанную уайлд-кард для попадания в плей-офф НХЛ, и поездка в Баффало сейчас — не лучший вариант дружины Питера Лавиолетта.

«Вашингтон» в последний месяц выглядит разобранным, тогда как «Сэйбрз» в нынешнем сезоне предстали настолько хаотичной командой, что для большинства клубов лиги с существенными проблемами в механизме игра с «клинками» предстает крайне неприятным испытанием. О чем говорить, если даже мощная «Тампа» изрядно намучилась в матче с бандой Дона Гранато. Оттого неудивительно, что «Баффало» на своей площадке превратила жизнь «Кэпс» в ад.

Первый период получился сравнительно равным для обеих команд. Соперники дважды обменялись голами — на шайбу Дилана Козенса ответил Дилан Строум, а на гол неудержимого в этом сезоне Тейджа Томпсона аргумент нашелся у Ти Джея Оши, — а по броскам в створ минимальное преимущество осталось за «Вашингтоном» (11−10). Но во втором периоде «Сейбрз» разошлись не на шутку. В течение семи минут «клинки» забросили четыре шайбы и вывели Дарси Кемпера из себя. Голкипер «Кэпиталз» после пятого гола «клинков» на эмоциях сломал клюшку и отправился восвояси, оставив место в воротах Чарли Линдгрену.

В один момент показатель бросков в створ за второй период сводил с ума — 14:1 в пользу «Сейбрз». Но «Вашингтону» надо отдать должное. «Столичные» при счете 2:6 не бросили играть и попробовали совершить камбэк. Как это и должно быть, команду за собой повел ее лидер — Александр Овечкин. Целый месяц россиянин не забивал в НХЛ. Месяц, который стал для Александра самым тяжелым в его жизни. Но она, жизнь, продолжается, а с ней и выдающиеся достижения Овечкина. Капитан «Вашингтона» прервал безголевую серию, которая составила шесть матчей подряд, и вернулся в погоню за Уэйном Гретцки. Теперь в активе 813 шайб в чемпионатах НХЛ. До великого рекорда — 81 гол.

Кроме того, шайба, заброшенная Овечкиным в сегодняшнем матче с «Баффало», стала для него 40-й в карьере в 61 играх против «Сейбрз». «Клинки» стали девятой командой в НХЛ, которую Александр огорчил минимум 40 раз. По этому показателю Ови обошел Марселя Дионна (8 команд) и приблизился к рекордсмену Филу Эспозито (10). Также россиянин набрал 1467-е очко (813+654) в карьере в чемпионатах НХЛ и догнал Стэна Микиту в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Теперь две легенды делят 16-е место рейтинга. Впереди Овечкина — его главный соперник в НХЛ Сидни Кросби (1478 очков). Вместе они стремятся догнать и превзойти Пола Коффи (1531).

Гол Овечкина встряхнул «Вашингтон», и менее чем через три минуты после него отличился Сонни Милано. Камбэк при счете 4:6 и целом третьем периоде впереди уже не выглядел столь нереальным. Однако сил в заключительном отрезке у «Кэпс» не осталось, да и за восемь минут до финальной сирены шансы «столичных» похоронил все тот же Дилан Козенс. Молодой канадец оформил свой первый хет-трик в карьере в НХЛ.

В итоге 4:7 — «Вашингтон» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах чемпионата. Впереди у «столичных» продолжение гостевой серии, в рамках которой они сыграют с «Анахаймом», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелесом».