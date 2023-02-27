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00:19 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин забил впервые после трагедии. Погоня за Гретцки продолжается

Александр Овечкин прервал безголевую серию, которая составила шесть матчей чемпионата Национальной хоккейной лиги подряд. Однако долгожданная шайба россиянина не спасла «Вашингтон Кэпиталз» от болезненного поражения в игре с «Баффало Сейбрз».

Вашингтон
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: nhl.com

После яркой и доминирующей победы в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» хоккеисты «Вашингтона» оперативно собрали чемоданы и отправились на север к границе с Канадой в Баффало к местным «Сейбрз». «Клинки» являются одними из главных конкурентов «Кэпиталз» в непростой борьбе за желанную уайлд-кард для попадания в плей-офф НХЛ, и поездка в Баффало сейчас — не лучший вариант дружины Питера Лавиолетта.

«Вашингтон» в последний месяц выглядит разобранным, тогда как «Сэйбрз» в нынешнем сезоне предстали настолько хаотичной командой, что для большинства клубов лиги с существенными проблемами в механизме игра с «клинками» предстает крайне неприятным испытанием. О чем говорить, если даже мощная «Тампа» изрядно намучилась в матче с бандой Дона Гранато. Оттого неудивительно, что «Баффало» на своей площадке превратила жизнь «Кэпс» в ад.

Первый период получился сравнительно равным для обеих команд. Соперники дважды обменялись голами — на шайбу Дилана Козенса ответил Дилан Строум, а на гол неудержимого в этом сезоне Тейджа Томпсона аргумент нашелся у Ти Джея Оши, — а по броскам в створ минимальное преимущество осталось за «Вашингтоном» (11−10). Но во втором периоде «Сейбрз» разошлись не на шутку. В течение семи минут «клинки» забросили четыре шайбы и вывели Дарси Кемпера из себя. Голкипер «Кэпиталз» после пятого гола «клинков» на эмоциях сломал клюшку и отправился восвояси, оставив место в воротах Чарли Линдгрену.

В один момент показатель бросков в створ за второй период сводил с ума — 14:1 в пользу «Сейбрз». Но «Вашингтону» надо отдать должное. «Столичные» при счете 2:6 не бросили играть и попробовали совершить камбэк. Как это и должно быть, команду за собой повел ее лидер — Александр Овечкин. Целый месяц россиянин не забивал в НХЛ. Месяц, который стал для Александра самым тяжелым в его жизни. Но она, жизнь, продолжается, а с ней и выдающиеся достижения Овечкина. Капитан «Вашингтона» прервал безголевую серию, которая составила шесть матчей подряд, и вернулся в погоню за Уэйном Гретцки. Теперь в активе 813 шайб в чемпионатах НХЛ. До великого рекорда — 81 гол.

Кроме того, шайба, заброшенная Овечкиным в сегодняшнем матче с «Баффало», стала для него 40-й в карьере в 61 играх против «Сейбрз». «Клинки» стали девятой командой в НХЛ, которую Александр огорчил минимум 40 раз. По этому показателю Ови обошел Марселя Дионна (8 команд) и приблизился к рекордсмену Филу Эспозито (10). Также россиянин набрал 1467-е очко (813+654) в карьере в чемпионатах НХЛ и догнал Стэна Микиту в списке лучших бомбардиров в истории лиги. Теперь две легенды делят 16-е место рейтинга. Впереди Овечкина — его главный соперник в НХЛ Сидни Кросби (1478 очков). Вместе они стремятся догнать и превзойти Пола Коффи (1531).

Гол Овечкина встряхнул «Вашингтон», и менее чем через три минуты после него отличился Сонни Милано. Камбэк при счете 4:6 и целом третьем периоде впереди уже не выглядел столь нереальным. Однако сил в заключительном отрезке у «Кэпс» не осталось, да и за восемь минут до финальной сирены шансы «столичных» похоронил все тот же Дилан Козенс. Молодой канадец оформил свой первый хет-трик в карьере в НХЛ.

В итоге 4:7 — «Вашингтон» потерпел седьмое поражение в последних восьми матчах чемпионата. Впереди у «столичных» продолжение гостевой серии, в рамках которой они сыграют с «Анахаймом», «Сан-Хосе» и «Лос-Анджелесом».

Андрей Сенченко

Баффало
7:4
2:2, 4:2, 1:0
Вашингтон
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