«Это безумие. Суперзвезда!» Хет-трик Капризова заставил Америку кричать

Кирилл Капризов на правах лидера «Миннесоты Уайлд» взял на себя задачу по выводу команды из кризиса. Российский суперфорвард спас команду от поражения в матче с «Коламбус Блю Джекетс», оформив победный хет-трик.

С наступлением 2023 года «Миннесота» неожиданно погрузилась в состояние кризиса. Команда Дина Эвасона резко столкнулась с проблемой не только реализации голевых моментов, но и их создания. В один отрезок времени «Уайлд» и вовсе вошли в число худших команд НХЛ по количеству заброшенных шайб. Перед финальным отрезком регулярного чемпионата подобная ситуация подобна критической для клуба, который намерен бороться за Кубок Стэнли. Из-за упавшей результативности «дикари» поставили под вопрос свое попадание в плей-офф, а многие игроки, на чье мастерство рассчитывает требовательный и эмоциональный тренер Эвасон, откровенно сдали. Почти все. Кроме одного.

«Больше нет смысла говорить о проблемах в атаке. Какой смысл? Мы можем постоянно мусолить эту тему, и наконец-то поймем, что у нас не получается забивать. Но мы должны продолжать оттачивать свою игру в атаке, свой стиль. Мы, тренеры, конечно же, говорим о низкой результативности нашей команды, это расстраивает нас. Возникают мысли: “Куда делось все то, что было у нас? Куда это исчезло?” И если бы мы знали ответ на этот вопрос, то перещелкнули бы выключатель и вернули все на свои места. А пока нам надо продолжать искать свои шансы», — говорил Эвасон в интервью The Athletic.

Искать и создавать шансы принялся тот, от кого этого ждут больше всего, — Кирилл Капризов. Российский суперфорвард исправно набирает очки и очень помог команде в последних матчах февраля. Кирилл будто включил пятую скорость на коробке передач и помчал к отметке в 50 голов в сезоне. Три шайбы лидер «Уайлд» забросил в матче против «Коламбуса».

«Блю Джекетс» — худшая команда НХЛ. Однако проблем «дикарям» «мундиры» доставили предостаточно. В начале второго периода «Коламбус» вел со счетом 2:0, тогда как у «Миннесоты» шайба никак не могла залететь в ворота соперника, хоть и по броскам в створ превосходила оппонентов. Держа в голове текущую ситуацию с проблемами в атаке, болельщики «Уайлд» уже могли махнуть на результат рукой и начать рассуждать о следующей встрече с «Нью-Йорк Айлендерс». Но Капризов был против таких настроений.

В третьем периоде россиянин принялся за оформление победного камбэка. В дебюте периода Кирилл классно разобрался на пятаке после наброса Райана Хартмана и подставления клюшки Джаредом Спердженом и оставил двух защитников «Коламбуса» не у дел.

Через пять минут Капризов отличился вновь и в 16-й раз за сезон реализовал численное преимущество. Тем самым россиянин установил новый рекорд «Уайлд» по голам в большинстве в ходе одного чемпионата, превзойдя достижение Брайана Ролстона, установленное им в сезоне-2005/06.

Вскоре Капризов мог оформить и хет-трик. Причем сделать это максимально красиво — после изумительной спинорамы. Но Элвис Мерзликин среагировал на хитрость форварда «Уайлд».

Впрочем, латвийский голкипер «Коламбуса» рано радовался. Ему была уготована судьба пропустить от Капризова вновь. Случилось это уже в овертайме — за 20 секунд до сирены. Кирилл, Кален Эддисон и Матс Цуккарелло сообразили великолепный треугольник, и россиянину ничего не стоило превратить эту атаку в гол. И полетели кепки на лед!

Для Капризова этот хет-трик стал вторым в карьере в чемпионатах НХЛ и третьим — с учетом плей-офф. Кирилл стал третьим игроком в истории «Миннесоты», кому удалось забросить свою третью шайбу в матче именно в овертайме. Теперь в активе россиянина 37 голов в 60 матчах. Вероятность достижения им отметки в 50 шайб за сезон становится все выше.

Такой перформанс российского голеадора произвел настоящий фурор на весь хоккейный мир. В Америке не сдерживали эмоций и заполонили все соцсети сообщениями о том, что Кирилл явно не с планеты Земля. Так же регулярно говорят о Конноре Макдэвиде, например. Но голкипер «Уайлд» Марк-Андре Флери сравнил россиянина с другим звездным канадцем — Сидни Кроби. Вместе с ним Флери провел славные годы своей карьеры в «Питтсбурге».

«Капризов мне напоминает Сида. Большие ноги, бедра, сам он низкого роста, но сильно бьет, борется. Очень похож на Кросби», — сказал Флери.

Кален Эддисон тоже не скрывал эмоций от игры Капризова: «Этот парень делает абсолютно все. Это безумие. Он — суперзвезда. И, вероятно, самая трудолюбивая суперзвезда». Но куда более ценен комментарий Дина Эвасона. Главный тренер «Миннесоты» никогда не скупился на высокие эпитеты в адрес россиянина, но его сегодняшняя игра стала, по мнению наставника «Уайлд», лучшей за всю его карьеру в НХЛ. «Я бы дал ему играть в каждой смене на протяжении всего матча», — заявил Эвасон.

И если бы такая возможность была, никто бы не сомневался в том, что Капризов справился бы со своей задачей. Браво, Кирилл!