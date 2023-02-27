Шатаут Варламова и гол Романова помогли «Айлендерс» победить «Виннипег»
«Нью-Йорк Айлендерс» в гостях победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Виннипег
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«Нью-Йорк Айлендерс» в гостях победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).
Шайбы забросили Бо Хорват (8-я минута), Александр Романов (25), Брок Нельсон (39) и Адам Пелек (58). Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил все 23 броска в створ и отыграл второй матч «на ноль» в текущем сезоне. Россиянин был признан первой звездой встречи.
«Айлендерс» (69 очков, 63 матча) занимают четвертое место в Столичном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Виннипег» (71 балл, 60 игр) идет на четвертой строчке в Центральном дивизионе на Западе.