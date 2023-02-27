Текущие события
Хоккей. НХЛ
03:00
Аризона
Нэшвилл
26
Хоккей. НХЛ
03:00
Сиэтл
Торонто
15
Хоккей. НХЛ
02:00
Питтсбург
Тампа-Бэй
73
Хоккей. НХЛ
01:00
Рейнджерс
Лос-Анджелес
52
Хоккей. НХЛ
28.02
Оттава
Детройт
Хоккей. НХЛ
28.02
Даллас
Ванкувер
Все события
11:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шатаут Варламова и гол Романова помогли «Айлендерс» победить «Виннипег»

«Нью-Йорк Айлендерс» в гостях победил «Виннипег Джетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Виннипег
АйлендерсНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Виннипеге завершилась со счетом 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Шайбы забросили Бо Хорват (8-я минута), Александр Романов (25), Брок Нельсон (39) и Адам Пелек (58). Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил все 23 броска в створ и отыграл второй матч «на ноль» в текущем сезоне. Россиянин был признан первой звездой встречи.

«Айлендерс» (69 очков, 63 матча) занимают четвертое место в Столичном дивизионе Восточной конференции НХЛ. «Виннипег» (71 балл, 60 игр) идет на четвертой строчке в Центральном дивизионе на Западе.

Читайте также
Виннипег
0:4
0:1, 0:2, 0:1
Айлендерс
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Поражена часть мозга': у Костомарова крайне тяжелое состояние
Сломанные ребра и пробитое легкое. Героическая история лыжницы на Олимпиаде
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
15Криштиану Роналду в новом клубе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь