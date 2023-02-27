Шатаут Варламова и гол Романова помогли «Айлендерс» победить «Виннипег»

Шайбы забросили Бо Хорват (8-я минута), Александр Романов (25), Брок Нельсон (39) и Адам Пелек (58). Вратарь «островитян» Семен Варламов отразил все 23 броска в створ и отыграл второй матч «на ноль» в текущем сезоне. Россиянин был признан первой звездой встречи.