Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес»

Хоккей, НХЛ, Неделя 2327.02.2023, 01:00 (МСК UTC+3)Madison Square Garden, 18006 зрителей
|Жерар Галлан
|Тодд Маклеллан
|Игорь Шестеркин
|Джонатан Куик(Финикс Копли)
|04:43
|Шон Дурзи
|14:00
|Алексис Лафренье(Каапо Какко, Филип Хытил)
|16:37
|К`Андре Миллер
|22:02
|Винс Трочек(Крис Крайдер, Мика Зибанежад)
|23:37
|Винс Трочек(Адам Фокс)
|36:52
|Нико Миккола
|38:12
|Виктор Арвидссон(Филлип Дано, Артур Калиев)
|41:27
|Мэтт Рой(Филлип Дано)
|42:11
|Артемий Панарин(Винс Трочек)
|43:51
|Александр Эдлер
|45:26
|Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Адам Фокс)
|48:27
|Мика Зибанежад
|48:55
|Артур Калиев
|56:51
|Джимми Веси
|57:21
|Кевин Фиала
Винс Трочек (Рейнджерс), Адам Фокс (Рейнджерс), Джейкоб Труба (Рейнджерс)
|11
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0