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11:40 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол и передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Лос-Анджелес»

В Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз».

Рейнджерс
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Источник: Reuters

Хозяева одержали победу со счётом 5:2.

Счёт в матче открыл канадский форвард Алекси Лафренье с передач Каапо Какко и Филипа Хитила. Преимущество «Рейнджерс» закрепил Винсент Трочек, оформивший дубль в матче за минуту.

Нападающий Виктор Арвидссон и защитник Мэтт Рой сократили отставание гостей до одной шайбы, однако на 43-й минуте встречи Артемий Панарин восстановил преимущество своей команды в две шайбы с передачи Трочека.

Итоговый счёт в матче установил Мика Зибанеджад с передач Артемия Панарина и Адама Фокса — 5:2 в пользу хозяев.

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Рейнджерс
5:2
1:0, 2:1, 2:1
Лос-Анджелес
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