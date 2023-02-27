Гол и передача Тренина помогли «Нэшвиллу» обыграть «Аризону»
Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нэшвилл Предаторз».
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Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нэшвилл Предаторз».
Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мэтт Дюшейн, Роман Йози, оформивший дубль, Томми Новак, Коди Гласс, а также российский нападающий Яков Тренин, также записавший в свой актив результативную передачу.
У хозяев в этом матче забивали Шейн Гостисбер и Ник Шмальц.
На счету Якова Тренина теперь 10 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 52 матчах нынешнего сезона НХЛ. «Нэшвилл» занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, «Аризона» — седьмое.