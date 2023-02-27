Гол и передача Тренина помогли «Нэшвиллу» обыграть «Аризону»

Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мэтт Дюшейн, Роман Йози, оформивший дубль, Томми Новак, Коди Гласс, а также российский нападающий Яков Тренин, также записавший в свой актив результативную передачу.

У хозяев в этом матче забивали Шейн Гостисбер и Ник Шмальц.