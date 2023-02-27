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11:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Гол и передача Тренина помогли «Нэшвиллу» обыграть «Аризону»

Закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Нэшвилл Предаторз».

Аризона
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Источник: Reuters

Встреча прошла в Аризоне на стадионе «Маллетт-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 6:2.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Мэтт Дюшейн, Роман Йози, оформивший дубль, Томми Новак, Коди Гласс, а также российский нападающий Яков Тренин, также записавший в свой актив результативную передачу.

У хозяев в этом матче забивали Шейн Гостисбер и Ник Шмальц.

На счету Якова Тренина теперь 10 заброшенных шайб и столько же результативных передач в 52 матчах нынешнего сезона НХЛ. «Нэшвилл» занимает пятое место в таблице Центрального дивизиона, «Аризона» — седьмое.

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Аризона
2:6
1:2, 1:1, 0:3
Нэшвилл
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