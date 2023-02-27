Капризова признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге
Россиянин забросил три шайбы в домашней игре против «Коламбуса».
Россиянин забросил три шайбы в домашней игре против «Коламбуса».
ТАСС, 27 февраля. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба лиги.
Капризов оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (3:2 ОТ). Россиянин забросил три шайбы в игре НХЛ во второй раз в карьере. Ранее ему это удавалось в домашней встрече против «Аризоны» 13 марта 2021 года (4:0).
Второй звездой признали канадского форварда «Баффало» Дилана Козенса. В домашнем матче против «Вашингтона» (7:4) нападающий забросил три шайбы и сделал результативную передачу.
Третьей звездой был признан американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек. Форвард оформил дубль и сделал результативную передачу в домашней игре против «Лос-Анджелеса» (5:2).