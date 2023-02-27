Капризова признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге

Капризов оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (3:2 ОТ). Россиянин забросил три шайбы в игре НХЛ во второй раз в карьере. Ранее ему это удавалось в домашней встрече против «Аризоны» 13 марта 2021 года (4:0).