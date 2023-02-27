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09:46 (мск), источник: ТАСС

Капризова признали первой звездой дня в Национальной хоккейной лиге

Россиянин забросил три шайбы в домашней игре против «Коламбуса».

Миннесота
КоламбусНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

ТАСС, 27 февраля. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой прошедшего игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба лиги.

Капризов оформил хет-трик в домашнем матче регулярного чемпионата против «Коламбуса» (3:2 ОТ). Россиянин забросил три шайбы в игре НХЛ во второй раз в карьере. Ранее ему это удавалось в домашней встрече против «Аризоны» 13 марта 2021 года (4:0).

Второй звездой признали канадского форварда «Баффало» Дилана Козенса. В домашнем матче против «Вашингтона» (7:4) нападающий забросил три шайбы и сделал результативную передачу.

Третьей звездой был признан американский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Винсент Трочек. Форвард оформил дубль и сделал результативную передачу в домашней игре против «Лос-Анджелеса» (5:2).

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Миннесота
3:2ОТ
0:1, 0:1, 2:0
Коламбус
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