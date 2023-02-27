Гашек прокомментировал решение канадского МИД наложить санкции на президента ФХР Третьяка

«Пожалуйста, в этом вопросе не успокаивайтесь на достигнутом. Если российские граждане продолжают получать визы и их спортсмены продолжают соревноваться с нами (например, в НХЛ), это поддержка российской спецоперации (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ)», — говорится в сообщении.