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09:45 (мск), источник: Sports.Ru

Макдэвид впервые забросил 50 шайб в сезоне НХЛ. За 61 матч — быстрее всех с 1996 года

Коннор Макдэвид впервые забросил 50 шайб в сезоне НХЛ.

ЭдмонтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Капитан «Эдмонтона» сделал дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (2:3). В активе 26-летнего канадца стало 115 (50+65) очков в 61 игре. Он возглавляет гонки бомбардиров и снайперов.

Макдэвид достиг отметки 50 шайб за сезон впервые в карьере в лиге, сделав это быстрее всех за последние 27 лет.

В сезоне-1995/96 Марио Лемье («Питтсбург») забросил 50 шайб в 50 играх (этот результат вошел в неофициальный список 50/50, так как форвард пропускал игры и забросил 50-ю шайбу в 59-м матче команды в сезоне), Яромир Ягр («Питтсбург») — в 59, Александр Могильный («Ванкувер») — в 60.

Лемье в итоге выиграл гонку снайперов с 69 шайбами в 70 матчах, Ягр стал вторым с 62 шайбами в 82 играх, Могильный — третьим с 55 шайбами в 79 играх.

Макдэвид также побил рекорд XXI века, установленный Остоном Мэттьюсом («Торонто») в прошлом сезоне — 50 шайб в 62 играх.

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2:3
1:2, 1:1, 0:0
Бостон
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