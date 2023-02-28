«Сухарь» Георгиева и передача Ничушкина помогли «Колорадо» победить «Вегас»
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. «Колорадо Эвеланш» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе «Колорадо» отличились Микко Рантанен (1-я и 37-я минуты) и Натан Маккиннон (57).
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин отдал результативную передачу. Его соотечественник и одноклубник Александр Георгиев отразил 31 бросок и оформил третий шатаут в сезоне. Вратарь был признан второй звездой матча.
«Вегас» (76 очков, 60 матчей) лидирует в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона. «Колорадо» (73 очка, 58 игр) идет на второй позиции в таблице Центрального дивизиона. Команда одержала шестую победу подряд.
В другом матче регулярного чемпионата НХЛ «Анахайм Дакс» дома обыграл «Чикаго Блэкхокс» (4:2). Защитник «Дакс» Дмитрий Куликов результативными действиями не отметился.