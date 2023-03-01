«Рейнджерс» официально объявили о переходе в команду Патрика Кейна

«Аризона Койотс» получит от «Рейнджерс» право на выбор в третьем раунде на драфте Национальной хоккейной лиги 2025 года за участие в сделке по Кейну.

Также «Чикаго» сохранит 50% зарплаты Кейна в размере $ 10,5 млн, а «Рейнджерс» и «Аризона» разделят оставшуюся часть кэпхита игрока пополам — по 25%. «Чикаго» получит от «Рейнджерс» выбор во втором и четвёртом раундах на драфте НХЛ — 2023.