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10:12 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рейнджерс» официально объявили о переходе в команду Патрика Кейна

«Нью-Йорк Рейнджерс» официально объявил о переходе форварда «Чикаго Блэкхоукс» Патрика Кейна в свою команду, сообщила пресс-служба клуба.

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Источник: AP 2022

«Аризона Койотс» получит от «Рейнджерс» право на выбор в третьем раунде на драфте Национальной хоккейной лиги 2025 года за участие в сделке по Кейну.

Также «Чикаго» сохранит 50% зарплаты Кейна в размере $ 10,5 млн, а «Рейнджерс» и «Аризона» разделят оставшуюся часть кэпхита игрока пополам — по 25%. «Чикаго» получит от «Рейнджерс» выбор во втором и четвёртом раундах на драфте НХЛ — 2023.

В нынешнем сезоне Кейн принял участие в 54 встречах регулярного чемпионата НХЛ, в которых забросил 16 шайб и отдал 29 результативных передач, суммарно набрав 45 очков. «Рейнджерс» после 60 матчей регулярного сезона НХЛ набрали 77 очков и располагаются на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

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