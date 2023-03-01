Русский хоккеист повторил рекорд легенды в НХЛ! Такого преображения Орлова не ждал никто

Дмитрий Орлов очень быстро освоился в «Бостоне». После перехода из «Вашингтона» ему понадобился только один матч на раскачку. «Дебют был непростым, потому что тут другая система. Но ребята и тренеры помогают. Я 11 лет провёл в одной команде, непросто перестраиваться. Сделал ошибку, когда мы пропустили, но я буду лучше. Тренеры показывали мне видео, чем больше я буду играть в этой системе, тем лучше буду адаптироваться», — рассказывал защитник после первого матча в составе «мишек».

«Дмитрий добавит нам разноплановости, потому что может играть как справа, так и слева. Он и в атаке играет, и в силовой хоккей, к тому же обладает огромным опытом, выигрывал Кубок Стэнли», — так характеризовал россиянина генменеджер клуба Дон Суини.

Орлов сразу же принялся демонстрировать все свои сильные стороны. В первом матче с «Ванкувером» он очков не набрал и заработал «-1», но главный тренер Джим Монтгомери всё равно очень его хвалил. Ну, а дальше Орлов развернулся на полную катушку. Две передачи в матче с «Эдмонтоном», а сегодня — первый дубль в сезоне, которым он прервал свою 15-матчевую безголевую серию.

«Бостон» завершил выезд матчем с «Калгари». Второй матч за два дня, третий — за четыре дня, но у Орлова оказалось достаточно энергии, чтобы открыть счёт голам за «Бостон» и войти в историю клуба. Он повторил рекорд великого Здено Хары, став вторым защитником в истории, который набрал пять очков в первых трёх матчах за бостонскую команду. Шикарное начало!

В начале первого периода защитник открыл счёт после прохода через полплощадки. У «Калгари» было достаточно игроков в обороне — сразу четыре — но все они просто расступились перед российским защитником.

«“Бостону” понадобилось три матча, чтобы превратить Дмитрия Орлова в Бобби Оррлова», — пошутил журналист Пит Блэкбёрн.

Через несколько минут Орлов от души приложился по шайбе, которая пришла к нему со вбрасывания — 2:0! Россиянин раззабивался как раз в тот момент, когда у «Брюинз» на фоне усталости наметились некоторые проблемы с атакой. Это был всего лишь четвёртый бросок «Бостона» из пяти за весь период, при этом Орлов реализовал два из двух!

«Огоньки» в это время нагружали Линуса Улльмарка всем, чем могли, нанося по 20 бросков за период и подолгу запирая «Бостон» в обороне. Главный претендент на «Везину» держал марку и делал всё, что было в его силах, но такое беспрецедентное давление в итоге принесло «Калгари» плоды.

В начале второго периода Блейк Коулман воспользовался очередной ошибкой «Бостона» в обороне, а в третьем периоде Диллон Дюбе уравнял положение команд. Ещё через 77 секунд Джонатан Юбердо вывел «Калгари» вперёд.

Затем «Бостон» получил большинство, и Орлов набрал третье очко за матч! Джейк Дебраск попал под силовой Никиты Задорова, который вместе с соперником свалил и своего игрока. Наш же защитник в это время выдал идеальный пас на Павла Заху, который прокрался за спины защитников и расстрелял Якоба Маркстрёма.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/RwSbY9w45es" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Бостон» выиграл в овертайме благодаря голу Чарли Макэвоя и продлил победную серию до восьми матчей. Но этого бы не было без геройств Улльмарка, который отразил 54 броска и стал второй звездой матча. И без первой звезды Орлова, который дотащил «мишек» до овертайма.

Мы, конечно, знали, что Орлов — классный атакующий защитник. Но такого мгновенного преображения вряд ли кто-то ожидал. Пять очков в двух матчах, при том, что за 43 матча в «Вашингтоне» в этом году он набрал 16. Можно только порадоваться за Дмитрия и пожелать ему ни в коем случае не останавливаться.