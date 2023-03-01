Российский вратарь установил рекорд в НХЛ

Бобровский установил рекорд по количеству побед в матчах регулярных чемпионатов лиги. В ночь на 1 марта «Флорида» в гостях обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счетом 4:1. Для 34-летнего вратаря эта победа стала 354-й в карьере в Северной Америке.

Ранее достижение принадлежало Евгению Набокову. Он выступал в НХЛ с 1999-го по 2015-й и представлял «Сан-Хосе Шаркс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг».