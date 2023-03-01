Панарин возьмет Кубок Стэнли? Ему приобрели его лучших друзей — чемпионов

«С кем бы я хотел сыграть? С Артемием Панариным. Да, мы вместе провели всего два сезона, но его понимание игры было очень похоже на мое. Это очень забавно. Мы просто играли вместе и были практически отражением друг друга. Наверное, в самый веселый хоккей в своей жизни я играл именно с ним», — говорил однажды Патрик Кейн.

То интервью было дано еще в период времени, когда звездный американец выступал за «Чикаго Блэкхокс», а Панарин уже бороздил просторы других регионов США. Но теперь желание Кейна исполнено — он вновь стал одноклубником россиянина. «Нью-Йорк Рейнджерс» провернули грандиозную сделку и заполучили Кейна, который устал от развала «Чикаго». Для «Блэкхокс» Патрик выиграл три Кубка Стэнли, стал третьим действующим игроком в списке лучших бомбардиров в истории лиги, но сегодня «черные ястребы» довольствуются мусорной пищей и со дна выбираться не планируют.

Символично, что «синерубашечники» в этой сделке буквально ограбили «Чикаго» и взамен на именитого американца отдали всего лишь защитника Энди Велински и два драфт-пика: выбор во втором и четвертом раундах грядущего драфта НХЛ. Но с оговоркой: в случае выхода «Рейнджерс» в финал Восточной конференции плей-офф выбор во втором раунде 2023-го трансформируется в выбор в первом раунде, но уже на драфте 2024 или 2025 года. Для команды из Нью-Йорка, правда, это не ощутимый удар — последние выборы «копов» в первых раундах едва ли оправдывают себя, как от них этого ждали.

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Главной трудностью для «Рейнджерс» была задача уместить Кейна в потолок зарплат на оставшуюся часть регулярного чемпионата. И в решении этого вопроса генменеджер клуба Крис Друри преуспел. Для начала «синерубашечники» произвели некоторую ротацию состава: обменяли Виталия Кравцова, выставили на драфт отказов Джейка Лесишина и отправили в фарм-клуб в АХЛ Брэйдена Шнайдера. В ходе сделки «Рейнджерс» договорились с «Чикаго», что последние удержат 50 процентов зарплаты Кейна, еще 25 процентов уйдет в Нью-Йорк, а оставшаяся часть третьему клубу — «Аризоне Койотис». «Койоты» за то, чтобы стать эдаким посредником, получат от «Рейнджерс» выбор в третьем раунде драфта НХЛ 2025 года. Они же отдали «Чикаго» защитника Вили Саариярви.

И это еще не вся мудрость затеи. Переезд Кейна в Нью-Йорк был решенным вопросом еще несколько дней назад, но объявить о сделке можно было в конкретное время — 1 марта после 17:00 по времени Нью-Йорка (или после 1 часа ночи 2 марта по московскому). В этот момент подсчет потолка зарплат примет нужный для «Рейнджерс» вид, и тогда «синерубашечники» смогут без нарушения регламента вернуть Шнайдера в основу, тогда как в АХЛ будет отправлен форвард Райан Карпентер. Дебют Кейна за его новый клуб случится совсем скоро — в ночь на 2 марта по московскому времени «Рейнджерс» сыграют на выезде с «Филадельфией Флайерз».

Панарина окружили друзьями-чемпионами

Об интересе «Рейнджерс» к Кейну говорилось давно, но от данной затеи, казалось, клуб отказался после приобретения Владимира Тарасенко из «Сент-Луис Блюз». Это был красивый обмен с той точки зрения, что в команду к Панарину привезли одного из его лучших друзей — Артемий и Влади писали историю в 2011 году на чемпионском молодежном первенстве мира, а теперь они одноклубники. И даже в первом матче за «Рейнджерс» Тарасенко отметился дебютным голом именно с передачи Панарина.

Теперь же «Рейнджерс» окружили Артемия еще одним его близким другом. Свою карьеру в НХЛ Хлебушек начинал в «Чикаго», и его связка с Кейном была одна из самых крутых в НХЛ. Не только в плане статистики: вместе они провели 162 матча, в которых Панарин набрал 151 очко, а Кейн — 194 балла, причем с передач американца российский форвард забросил 46 шайб, а Патрик с ассистов Артемия — 35. Но и взаимосвязи. Между ними кипела самая настоящая химия, их дуэт обожали все фанаты «Чикаго» и не только. Что уж говорить, если свою первую шайбу в НХЛ Панарин забросил именно с передачи Кейна — в ворота «Рейнджерс», что символично.

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Артемий и Патрик были (и остаются) настоящими друзьями. Не только на слове, но и на деле. Известная история, как американец помог россиянину выбить солидные бонусы в «Чикаго» за высокую результативность. И тогда Панарин сказал Кейну: «С меня причитается». Патрик счел то высказывание за шутку, но уже в период карьеры в «Коламбус Блю Джекетс» Панарин, ставший истинной суперзвездой НХЛ, подарил экс-одноклубнику дорогие часы стоимостью более 10 тысяч долларов. Позднее Артемий отметил, что для него данный вопрос был принципиален, ведь именно Кейн помог ему как в карьерном плане, так и в финансовом.

«Мы приехали на матч в Коламбус и вечером за день до игры встретились с Артемием. Болтали с ним больше получаса, а в конце разговора Панарин вручил мне коробку. Я даже не знал, что внутри — сразу открывать не стал. А когда уже спустя время сделал это, то обнаружил там прекрасные часы. Для меня это, конечно, особенный момент. Он очень хорошо характеризует Панарина как человека. Это не так часто встретишь — парень через полтора года после обмена в другую команду подумал обо мне!» — приводит слова Кейна «СЭ».

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А что же «Рейнджерс»? «Синерубашечники» последними обменами изрядно подлили масла и в без того огромное пламя на Востоке. Плей-офф обещает быть поистине жарким: мощный «Бостон», системная «Каролина», опытная «Тампа», а теперь еще и вооруженные до зубов парни с Бродвея… Как развернется ситуация в борьбе за выход в финал Кубка Стэнли, никто не знает. Но одно ясно точно — «Рейнджерс» пошли all-in в намерении стать чемпионами в этом сезоне. Хоть и с оговорками: двух друзей-триумфаторов Панарина Нью-Йорк забрал, но в стремлении насытить атаку «копы» отказались от укрепления обороны. Игорю Шестеркину придется включить режим Андрея Василевского, и своими руками выигрывать серии.