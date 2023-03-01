«Коламбус» обменял Гаврикова и Корписало в «Лос-Анджелес» на Куика

27-летний россиянин Гавриков играл за «Коламбус» с сезона-2018/19. В этом сезоне игрок провел 52 матча и набрал 10 (3+7) очков.

37-летний американец Куик выступал за «Кингз» с сезона-2007/08 и дважды становился с клубом обладателем Кубка Стэнли — в 2012 и 2014 годах.