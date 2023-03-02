Два очка Клима Костина помогли «Эдмонтону» одолеть «Торонто»

На четвёртой минуте матча канадский нападающий Коннор Макдэвид открыл счёт голам. На 13-й минуте Давид Кемпф сравнял счёт. На 14-й минуте Макдэвид оформил дубль после передачи российского нападающего Клима Костина. А на 19-й минуте Зак Хайман забил за хозяев с паса всё того же Макдэвида.