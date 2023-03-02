«Колорадо» и «Нью-Джерси» забросили 12 шайб на двоих в матче НХЛ

Встреча в Денвере завершилась со счетом 7:5 (3:1, 3:3, 1:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Ондржей Палат (2-я минута), Нэйтан Бастиан (8), Томаш Татар (12), Дуги Хэмилтон (24), Майлз Вуд (26), Доусон Мерсер (37) и Нико Хишир (59).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 23, 2.03.2023, 5:00 Колорадо 5 Нью-Джерси 7

У хозяев отличились Нэйтан Маккиннон (20, 29), Микко Рантанен (28), Джей-Ти Комфер (30) и российский форвард Валерий Ничушкин (42).

Ничушкин, также отметившийся результативной передачей, в 31 матче регулярного чемпионата набрал 27 очков (11 шайб + 16 голевых передач).

«Колорадо» занимает третье место в Центральном дивизионе Западной конференции НХЛ, «Нью-Джерси» идет на второй позиции в Столичном дивизионе Востока.