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10:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Колорадо» и «Нью-Джерси» забросили 12 шайб на двоих в матче НХЛ

«Нью-Джерси» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

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Источник: Reuters

Встреча в Денвере завершилась со счетом 7:5 (3:1, 3:3, 1:1) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Ондржей Палат (2-я минута), Нэйтан Бастиан (8), Томаш Татар (12), Дуги Хэмилтон (24), Майлз Вуд (26), Доусон Мерсер (37) и Нико Хишир (59).

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НХЛ 2022-2023
Неделя 23, 2.03.2023, 5:00

Колорадо5Нью-Джерси7

У хозяев отличились Нэйтан Маккиннон (20, 29), Микко Рантанен (28), Джей-Ти Комфер (30) и российский форвард Валерий Ничушкин (42).

Ничушкин, также отметившийся результативной передачей, в 31 матче регулярного чемпионата набрал 27 очков (11 шайб + 16 голевых передач).

«Колорадо» занимает третье место в Центральном дивизионе Западной конференции НХЛ, «Нью-Джерси» идет на второй позиции в Столичном дивизионе Востока.

В другом матче дня «Даллас» на своем льду обыграл «Аризону» со счетом 4:2. Форвард хозяев Евгений Дадонов сделал результативную передачу.

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