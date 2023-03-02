Лучший матч Русского танка за Нью-Йорк! Тарасенко набрал 3 очка и забил без помощи Панарина

«Рейнджерс» в последние недели стал одним из самых обсуждаемых клубов НХЛ. Перед дедлайном команда из Нью-Йорка ведет агрессивную трансферную политику, забирая с рынка топовых игроков с истекающими контрактами. Сага с Патриком Кейном завершилась только вечером 28 февраля.

На следующий день «Синерубашечники» принимали дома «Филадельфию». Кейн в этом матче не сыграл, но ожидается, что он выйдет на лед в следующей встрече с «Оттавой» (2 марта).

После утренней раскатки в среду главный тренер Жерар Галлан подтвердил, что Кейн образует сочетание с Артемием Панариным и Винсом Трочеком. «Любой дурак может составить такое звено», — метко заметил специалист. Это все означает, что другой новичок «Рейнджерс» Владимир Тарасенко точно не будет играть со своим соотечественником.

В новой команде Тарасенко чаще всего выходит в первом звене с Крисом Крайдером и Мика Зибанежадом. Так случилось и в матче с «Флайерз», который для Русского танка получился лучшим за клуб с Манхэттена. Уже на третьей минуте встречи хозяева реализовали большинство. Панарин с Тарасенко (они вместе выходят в первой спецбригаде) «нарисовали» гол Зибанежаду.

Гости еще в первом периоде сумели отыграться, также реализовав большинство, а затем и вышли вперед. Заброшенным шайбами отметились Типпетт и Лоутон. Только в третьем периоде «Рейнджерс» сумели сделать 2:2. Сравнял счет Крайдер, а помог ему это сделать партнер по звену Тарасенко.

На третьей минуте овертайма Владимир своим в фирменным кистевым броском принес победу. Он набрал 3 (1+2) очка в матче, поучаствовав в каждом голе своей команды. Всего он провел на льду 17:20, что для него среднее игровое время. И это его первые очки за четыре матча, в предыдущих трех он был почти не заметен. А сегодня словно кричал всем: «Смотрите, я не хуже Кейна, я тоже могу вытаскивать матчи». Обмен Тарасенко из «Сент-Луиса», конечно, был громким, но переход легенды «Чикаго» затмил его.

Правда, после игры Владимир сказал, что он рад приходу Кейна.

«Мы играем друг против друга 11 лет, наконец-то приятно присоединиться к одной команде. У нас есть хороший шанс выиграть Кубок Стэнли», — сказал форвард в эфире NHL TNT.