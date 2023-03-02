Овечкин не набрал очков в победном матче «Вашингтона» с «Анахаймом»
«Вашингтон» в овертайме обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Вашингтон» в овертайме обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Встреча в Анахайме закончилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Мартин Фехервари (9-я минута) и Том Уилсон (41, 62). В случае с победной шайбой голевую передачу Уилсону отдал российский защитник Александр Алексеев. У хозяев шайбы забросили Трой Терри (14) и Тревор Зеграс (45).
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, очков не набрал. Российский форвард ведет погоню за канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ за всю историю лиги. У Овечкина 813 голов, у Гретцки — 894.
«Вашингтон» идет 11-м в таблице Восточной конференции, «Анахайм» — 15-й на Западе.
В другом матче дня «Вегас» на своем льду обыграл «Каролину» со счетом 3:2. Российский форвард хозяев Иван Барбашев отметился результативной передачей.