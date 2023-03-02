Овечкин не набрал очков в победном матче «Вашингтона» с «Анахаймом»

Встреча в Анахайме закончилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Мартин Фехервари (9-я минута) и Том Уилсон (41, 62). В случае с победной шайбой голевую передачу Уилсону отдал российский защитник Александр Алексеев. У хозяев шайбы забросили Трой Терри (14) и Тревор Зеграс (45).