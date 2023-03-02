Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Вашингтон
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Каролина
32
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
Динамо М
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Северсталь
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Нью-Джерси
57
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Аризона
42
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон
Торонто
52
Хоккей. НХЛ
03:30
Филадельфия
Рейнджерс
ОТ
23
Все события
10:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин не набрал очков в победном матче «Вашингтона» с «Анахаймом»

«Вашингтон» в овертайме обыграл «Анахайм» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Вегас
Каролина
Вашингтон
АнахаймНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters
Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 23, 2.03.2023, 6:00

Анахайм2Вашингтон3ОТ

Встреча в Анахайме закончилась со счетом 3:2 (1:1, 0:0, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Мартин Фехервари (9-я минута) и Том Уилсон (41, 62). В случае с победной шайбой голевую передачу Уилсону отдал российский защитник Александр Алексеев. У хозяев шайбы забросили Трой Терри (14) и Тревор Зеграс (45).

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, очков не набрал. Российский форвард ведет погоню за канадцем Уэйном Гретцки в списке лучших снайперов регулярного чемпионата НХЛ за всю историю лиги. У Овечкина 813 голов, у Гретцки — 894.

«Вашингтон» идет 11-м в таблице Восточной конференции, «Анахайм» — 15-й на Западе.

В другом матче дня «Вегас» на своем льду обыграл «Каролину» со счетом 3:2. Российский форвард хозяев Иван Барбашев отметился результативной передачей.

Читайте также
Вегас
3:2
0:0, 2:1, 1:1
Каролина
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Советский фигурист назвал американцев тупыми после 25 лет жизни в США
Стрелок лишился руки и выиграл Олимпиаду: удивительная история венгра
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
11Святой Диего: квартал Марадоны в Неаполе
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь