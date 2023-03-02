Хоккеист Пастрняк подписал новый контракт с «Бостоном» на $90 млн

Нынешний контракт Пастрняка с «Бостоном» истекает в конце текущего сезона, по нему чех получал в среднем за год $6,666 млн. По новому соглашению нападающий получит $90 млн (в среднем $11,25 млн за год).

«Бостон» выбрал Пастрняка в первом раунде драфта НХЛ 2014 года под общим 25-м номером. Нападающий выступает за команду с 2014 года, в сезоне-2019/20 он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата вместе с капитаном «Вашингтона» россиянином Александром Овечкиным. Всего за «Бостон» Пастрняк провел 570 матчей, в которых набрал 584 (282 гола + 302 результативные передачи) очка. В составе сборной Чехии он стал бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.