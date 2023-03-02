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19:10 (мск), источник: ТАСС

Хоккеист Пастрняк подписал новый контракт с «Бостоном» на $90 млн

ТАСС, 2 марта. Чешский нападающий Давид Пастрняк подписал новый восьмилетний контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом в четверг сообщила пресс-служба команды.

БостонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

Нынешний контракт Пастрняка с «Бостоном» истекает в конце текущего сезона, по нему чех получал в среднем за год $6,666 млн. По новому соглашению нападающий получит $90 млн (в среднем $11,25 млн за год).

«Бостон» выбрал Пастрняка в первом раунде драфта НХЛ 2014 года под общим 25-м номером. Нападающий выступает за команду с 2014 года, в сезоне-2019/20 он стал лучшим снайпером регулярного чемпионата вместе с капитаном «Вашингтона» россиянином Александром Овечкиным. Всего за «Бостон» Пастрняк провел 570 матчей, в которых набрал 584 (282 гола + 302 результативные передачи) очка. В составе сборной Чехии он стал бронзовым призером чемпионата мира 2022 года.

В текущем сезоне на счету 26-летнего Пастрняка 80 (42+38) очков в 60 матчах. «Бостон» занимает первое место в общей таблице регулярного чемпионата НХЛ, набрав 99 очков в 60 играх.

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