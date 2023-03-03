«Бостон» быстрее всех в истории НХЛ набрал 100 очков в регулярных чемпионатах

ТАСС, 3 марта. «Бостон» со счетом 7:1 обыграл «Баффало» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на пятницу.

Заброшенными шайбами в составе победителем отметились Дмитрий Орлов (33-я минута), Якуб Лауко (34, 60), Павел Заха (49), Давид Пастрняк (55), Патрис Бержерон (57) и Коннор Клифтон (58). У проигравших отличился Кейси Миттельштадт (56). Орлов также сделал две результативные передачи и был признан третьей звездой матча. Российский защитник набрал 7 очков (3 шайбы + 4 передачи) в 4 матчах за «Бостон» после перехода в клуб 24 февраля.

«Бостон» набрал 101 очко по итогам 61 матча и установил рекорд НХЛ, став самой быстрой командой в истории лиги, которая смогла преодолеть планку в 100 очков в регулярном чемпионате. Ранее рекорд по этому показателю принадлежал «Монреалю», который в сезоне-1976/77 сумел добиться данного результата после 62 игр. «Бостон» (сезон-1971/72), «Тампа» (2018/19) и «Монреаль» (1977/78) преодолели планку в 100 очков за 63 встречи.