Вратарь «Тампы» Василевский сделал вторую результативную передачу в нынешнем сезоне НХЛ

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 23, 3.03.2023, 3:00 Тампа-Бэй 4 Питтсбург 5 ОТ

ТАСС, 3 марта. «Тампа» в овертайме со счетом 4:5 проиграла «Питтсбургу» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на пятницу.

Шайбы в составе победителей забросили Джефф Петри (дважды на 27-й минуте), Джейсон Закер (36, 63) и Дрю О’Коннор (47). У проигравших отличились Росс Колтон (6), Брэйден Поинт (30), Стивен Стэмкос (41) и Виктор Хедман (56). Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачев сделал две результативные передачи, его одноклубник нападающий Никита Кучеров — одну. Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин не сумел набрать очков.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 27 бросков из 32, а также сделал результативную передачу в эпизоде с голом Стэмкоса. Василевский во второй раз в нынешнем сезоне сделал передачу, ранее голкипер записал на свой счет пас 2 декабря 2022 года в гостевом матче против «Филадельфии» (4:1).

«Тампа» занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 79 очков в 61 матче. «Питтсбург» с 71 очком после 61 игры располагается на четвертой позиции Столичного дивизиона. В следующем матче «Тампа» встретится на выезде с «Баффало» 4 марта, «Питтсбург» днем позже сыграет в гостях против «Флориды».

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 23, 3.03.2023, 3:00 Рейнджерс 3 Оттава 5

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома проиграл «Оттаве» (3:5). Нападающий хозяев Владимир Тарасенко забросил шайбу, его одноклубник форвард Артемий Панарин сделал передачу. Для Панарина этот пас стал 50-м в нынешнем сезоне, он стал вторым российским игроком, который смог преодолеть данную отметку в регулярном чемпионате. Ранее это удалось Кучерову, на его счету уже 64 передачи. По этому показателю нападающий «Тампы» уступает только канадскому форварду «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду (66).

«Флорида» на своей площадке уступила «Нэшвиллу» (1:2). Вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 23.

«Даллас» на выезде обыграл «Чикаго» (5:2), форвард гостей Евгений Дадонов отметился передачей. Он набрал очки в третьем матче подряд после перехода в новую команду из «Монреаля» 26 февраля.