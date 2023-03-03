Такой Капризов будет претендовать на приз MVP сезона! Русский форвард «положил» два гола в ворота «Ванкувера»

«Это “Миннесота”. Команда одного человека», — так оценил игру российского форварда «Уайлд» Кирилла Капризова обозреватель Майкл Руссо, пишущий про «Миннесоту» для издания The Athletic. Матч «Диких» с «Ванкувером» получился для «Уайлд» действительно очень непростым, а кроме Кирилла никто из одноклубников не сумел отметиться голами.

Капризов же оформил дубль уже в начале второго периода и все оставшееся время публика ждала хет-трика. Свой первый гол Капризов забил уже на исходе первой минуты, когда Матс Цуккарелло прекрасной диагональю нашел новокузнечанина у дальней штанги — оставалось лишь подставить клюшку и отпраздновать взятие ворот, что и было с успехом проделано.

В начале второй двадцатиминутки Капризов убежал один на один и с первой попытки не сумел переиграть Тэтчера Демко, но шайба снова отскочила к Кириллу, и уже с добивания он не промахнулся. Эта шайба стала для россиянина 39-й в сезоне и Капризов вышел на единоличное четвертое место в списке лучших снайперов сезона. По 41 голу у Рантанена и Томпсона, 43 — у Пастрняка, а лидера Макдэвида (52) догнать будет уже нереально.

Для крайнего нападающего, который в НХЛ провел всего три сезона, результаты Капризова просто великолепны. Каприхов входит в 10 лучших крайних форвардов по голам в трех первых чемпионатах: у него 113 голов, что на 3 меньше, чем у легенды «Эдмонтона» Гленна Андерсона. Лидирует в этом списке знаменитый «Островитянин» Майк Босси (173 шайбы), на втором месте Александр Овечкин (163), на третьем — Павел Буре (154).

Ну, а тот же Майкл Руссо отметил, что такая игра Капризова просто обязана сделать его финалистом тройки голосования за «Харт Трофи» — приз самому ценному игроку сезона. Это действительно вполне вероятно, вот только состязаться с тем же Макдэвидом будет трудновато.