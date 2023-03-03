Нападающий «Сент-Луиса» Бучневич сделал четыре передачи в матче НХЛ против «Сан-Хосе»

ТАСС, 3 марта. «Сент-Луис» со счетом 6:3 обыграл «Сан-Хосе» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в пятницу.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Колтон Парайко (23-я минута), Джордан Кайру (26), Логан Браун (30), Брэйден Шенн (40), Тайлер Питлик (55) и Каспери Капанен (58). У проигравших отличились Александр Барабанов (4), Логан Кутюр (7) и Стив Лоренц (47). Российский нападающий «Сент-Луиса» Никита Александров записал на свой счет две результативные передачи. Александрова признали третьей звездой матча.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 23, 3.03.2023, 6:30 Сан-Хосе 3 Сент-Луис 6

Первой звездой встречи стал нападающий «Сент-Луиса» Павел Бучневич, который сделал четыре результативных паса. Теперь на его счету 33 передачи в нынешнем сезоне, он занимает второе место в списке лучших ассистентов «Сент-Луиса», уступая только канадском нападающему Роберту Томасу (37 передач). Также Бучневич вышел на второе место в списке лучших бомбардиров команды в регулярном чемпионате с 51 очком (18 шайб + 33 передачи) в 46 матчах. Лидером клуба по этому показателю является Кайру, набравший 56 очков (26 + 30) по итогам 58 игр.

«Сент-Луис» занимает шестое место в турнирной таблице Центрального дивизиона с 59 очками после 61 матча. «Сан-Хосе» идет на восьмой, последней позиции Тихоокеанского дивизиона, набрав 48 очков в 62 встречах. В следующем матче «Сент-Луис» сыграет в гостях против «Лос-Анджелеса» 5 марта. «Сан-Хосе» в тот же день примет «Вашингтон».