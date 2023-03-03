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12:01 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Даллас» обменял российского вратаря Худобина в «Чикаго»

Российский голкипер Антон Худобин в результате обмена перешел из «Далласа» в «Чикаго».

Даллас
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Источник: AP 2022

«Блэкхокс» также получили право выбора во втором раунде драфта 2025 года. В «Старз» отправились нападающий Макс Доми и вратарь Дилан Уэллс.

Худобин выступал за «Даллас» с 2018 года. В нынешнем сезоне 36-летний россиянин играл только за фарм-клуб «Далласа» в АХЛ. В составе «Техаса» он провел 24 матча, показывая коэффициент надежности 2,89 при 89,9 процента отраженных бросков.

Его контракт со средней зарплатой в 3,33 миллиона долларов действует до конца сезона.

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