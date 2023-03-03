«Вашингтон» больше не русский. Клуб Овечкина затеял перестройку

Минус Самсонов и Орлов

«Вашингтон» вступил в эпоху больших перемен. Команда, которая в последние сезоны ассоциировалась с российской бандой рок-н-ролльщиков, постепенно перестраивает состав. «Кэпиталз», конечно, не последуют примерам «Чикаго» или «Лос-Анджелеса» и не станут обменивать главную звезду — Александра Овечкина. Великая Восьмерка — живая легенда клуба. Лидер, капитан и хранитель раздевалки. В 2005 году завязался роман «Вашингтона» с Александром, и за 17 лет не возникает сомнений, что они пойдут вместе до конца. Овечкин гонится за вечным рекордом Уэйна Гретцки. И «Кэпиталз» как организация безусловно заинтересована в покорении достижения великого канадца.

Русская банда «Вашингтона» начала распадаться прошлым летом. «Столичные» расстались с вратарем Ильей Самсоновым. Клуб устал ждать прогресса от голкипера-первораундника и пересобрал тандем перед сезоном. Команду покинул не только россиянин, но и чех Ванечек. Оба, к слову, удачно прижились в новых командах. Самсонов — первый номер «Торонто», Ванечек солирует в «Нью-Джерси». Шаг «Кэпиталз» подтверждает, что обоим вратарям требовалась перезагрузка. Расставание с Ильей предсказывалось и не стало большим сюрпризом. Как, например, обмен Дмитрия Орлова.

Первые часы после сделки с «Бостоном» пребывал в легком шоке. Не представлял оборону «Кэпиталз» без воспитанника «Кузни». В июле Орлову исполнится только 32 года. Хоккеисты такого возраста обычно формируют ядро команд. И Дмитрий не выглядел самым очевидным кандидатом на обмен, если «Вашингтон» затеял перестройку состава. Как оказалось, руководство имело другие планы на защитника. Не помогла Орлову протекция Овечкина, который, комментируя сделку, не скрывал разочарования от расставания с другом и уже бывшим партнером по команде. «Это грустно. Отличные товарищи по команде, хорошие друзья, хорошие игроки. Это тяжело… это бизнес, это жизнь, поэтому я желаю им удачи, мы должны двигаться дальше», — высказался капитан «Вашингтона» об обмене Орлова и Гарнета Хэтэуэйя.

Дмитрий Орлов в последнем матче за «Вашингтон»

Курс на омоложение

Обновление «Кэпиталз» активно продолжается в последние дни. Команду покинули не только Орлов и Хэтэуэй. Эрика Густафссона обменяли на 22-летнего защитника Расмуса Сандина. Маркуса Юханссона — на драфт-пик третьего раунда. Ларса Эллера — на пик второго раунда драфта. Все сделки подтверждают выбранный «Вашингтоном» вектор на омоложение состава. Чемпионское окно «Столичных» закрылось. Команда рискует остаться без плей-офф в текущем сезоне — а дальше положение только ухудшится, раз боссы клуба затеяли перестройку.

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Орлов — не первый игрок, о разлуке с которым будет сожалеть Овечкин. Александр играет в «Кэпиталз» с сезона-2005/06 — и за годы карьеры в НХЛ пережил не одно расставание с российскими партнерами, которые стали друзьями. Виктор Козлов, Сергей Федоров, Александр Семин, Семен Варламов, Илья Ковальчук — каждый из них оставил след в истории «Вашингтона». Можно вспомнить литовца Дайнюса Зубруса. И только Семин задержался на шесть сезонов. Недавно к покинувшим клуб игрокам присоединились Самсонов и Орлов.

Из русских, не считая Овечкина и Евгения Кузнецова, в системе развивается Александр Алексеев — и, собственно, все. Из проспектов вспомним Ивана Мирошниченко (20-й номер драфта), Александра Суздалева (70) и Богдана Тринеева (117). Однако неизвестно, когда парни доедут (и доедут ли) до главной команды и застанут ли они Овечкина. «Вашингтон» меняется — это очевидный факт.

Команда омолаживается и теряет статус самого русского клуба НХЛ. Чем привлекала многих нейтральных болельщиков нашей страны. Генеральный менеджер Брайан Маклеллан, провернув обмен Орлова, дал понять, что неприкасаемых игроков в команде нет. И дружба с Овечкиным не обезопасит от обмена в другой клуб. В ближайших сезонах мы увидим новый «Вашингтон». И необязательно, что «Кэпиталз» будут ассоциироваться с россиянами. Возможно, к концу контракта Александр вовсе останется единственным русским игроком команды.