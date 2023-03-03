Российский хоккеист повторил рекорд НХЛ по количеству обменов в день дедлайна

Как отмечает BarDown в «Твиттере», Наместников повторил рекорд Национальной хоккейной лиги по количеству обменов во время дедлайна. Российский форвард дважды менял клуб за последние два дня. Сначала нападающего 2 марта обменяли из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Сан-Хосе Шаркс», а сегодня, 3 марта, в день дедлайна, из стана «акул» он перешёл в «Виннипег».