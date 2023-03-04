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12:22 (мск), источник: Sport24

В НХЛ впервые произошел обмен с участием игроков-братьев

В НХЛ впервые произошел обмен с участием братьев. Об этом сообщает ESPN.

Калгари
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Источник: AP 2022

«Калгари Флэймз» отправил Бретта Ритчи и Коннора Маккея в «Аризону Койотис» в обмен на Ника Ритчи и Троя Стечера.

27-летний Ник Ритчи является младшим братом 29-летнего Бретта Ритчи. Оба играют в нападении.

В этом сезоне Ник набрал 21 (9+12) очко в 58 матчах, а Бретт — 8 (6+2) в 34 играх.

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