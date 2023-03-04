В НХЛ впервые произошел обмен с участием игроков-братьев
В НХЛ впервые произошел обмен с участием братьев. Об этом сообщает ESPN.
Калгари
АризонаНХЛ: таблица и календарь
В НХЛ впервые произошел обмен с участием братьев. Об этом сообщает ESPN.
«Калгари Флэймз» отправил Бретта Ритчи и Коннора Маккея в «Аризону Койотис» в обмен на Ника Ритчи и Троя Стечера.
27-летний Ник Ритчи является младшим братом 29-летнего Бретта Ритчи. Оба играют в нападении.
В этом сезоне Ник набрал 21 (9+12) очко в 58 матчах, а Бретт — 8 (6+2) в 34 играх.