Наместников повторил рекорд НХЛ по количеству обменов в день дедлайна

Сперва российского хоккеиста 2 марта обменяли из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Шаркс», а 3 марта, в день дедлайна, из «Сан-Хосе» он перешел в «Виннипег».

Этот переход стал для 30-летнего Наместникова четвертым в день дедлайна НХЛ в карьере. Как отмечает BarDown в твиттере, Наместников повторил рекорд лиги по количеству обменов во время дедлайна. Наместников повторил рекорд, принадлежащий Алану Мэю (1988, 1989, 1994, 1995).

В 2018-м году Наместникова отдали из «Тампы» в «Нью-Йорк Рейнджерс» в день дедлайна (26 февраля). 24 февраля 2020 года он был обменян из «Оттавы Сенаторз» в «Колорадо Эвеланш», а 21 марта 2022 года хоккеист перешел из «Детройт Ред Уингз» в «Даллас Старз».