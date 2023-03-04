Глаз вытек на лед: американец вернулся в НХЛ после страшной травмы

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Врачи не давали надежду

Берарда называли одним из самых талантливых игроков поколения, не зря же его выбрали под первым номером на драфте 1995 года. Защитник попал в «Оттаву», но так и не провел за нее ни одного матча. Дебюта в НХЛ пришлось ждать целый год, пока хоккеиста не обменяли в «Айлендерс», в которых и стартовала многообещающая карьера Брайана.

По итогам дебютного сезона он получил «Колдер Трофи», громко заявив о себе на всю Северную Америку. Пару лет спустя он перебрался в «Торонто Мейпл Лифс», где и получил страшную травму. 11 марта 2000 года жизнь Берарда разделилась на «до» и «после».

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Во время матча с «Оттавой» Брайан пытался накрыть бросок Мариана Госсы. Попытка не удалась, форвард промазал по воротам. Зато попал в кое-что иное. Словак слишком высоко задрал клюшку и краем крюка угодил точно в глаз Берарду. Стоит напомнить, что на рубеже веков игра без визора была нормальным явлением, поэтому лицо защитника ничего не защищало от шайбы или клюшки.

«Было ужасно больно. Мне казалось, что глаз взорвался», — говорил Брайан.

Защитник мгновенно рухнул на лед и начал от боли бить ногами по площадке. Под ним разрасталась лужа крови. Окружавшие его игроки быстро поняли, что дело плохо. Кто-то даже схватился за голову от ужасающей картины. Берарда сразу повезли в больницу.

Клюшка буквально рассекла глаз Брайана, разорвав сетчатку глаза, из которого на лед вылилась большая часть стекловидного тела, заполняющего пространство между сетчаткой и хрусталиком. Одноклубник Берарда вспоминал, что его глаз был похож на разрезанное яйцо всмятку. Операция длилась три с половиной часа, а врачи не давали игроку ложных надежд на выздоровление. Они считали настоящим чудом сценарий, при котором глаз будет хоть что-то видеть.

Семь операций за полтора года

На следующий день после операции в палату к Берарду пришел Госса. Форвард был подавлен и тысячу раз извинился перед пострадавшим. Но защитник ответил, что не держит зла. Брайан понимал: это был игровой момент, который мог случиться с каждым.

«В детстве мы учились играть на открытых катках и не носили шлемов. У нас не было вообще никакой защиты. Мы старались играть с опущенной клюшкой, чтобы не наносить друг другу травм. Но Госса случайно слишком сильно ее задрал, я его не виню. Конечно, я жалею, что не был в визоре в тот момент», — говорил Берард.

Несколько недель спустя хоккеист снял повязку и прошел первый тест. Врачи были шокированы: глаз спортсмена реагировал на свет. У Брайана появился шанс продолжить карьеру, о чем он сразу же сообщил прессе. Но до возвращения на лед было еще далеко. Ему предстояло перенести несколько операций и привыкнуть к новому зрению.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/QkYQwFGQl9s?start=129" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Примерно через год ситуация ухудшилась. Правый глаз игрока перестал вообще что-либо различать. Брайан решил сменить лечащего врача и отправился в Нью-Йорк. Там он нашел нового специалиста, который провел еще несколько операций. Доктор удалил из глаза мешавшие сгустки крови и заполнил его силиконовым маслом, чтобы восполнить объем.

Всего Берард перенес семь операций. После последней ему даже пришлось месяц спать только лицом вниз, чтобы не ухудшить зрение после хирургического вмешательства. Все это позволило ему различать свет, но глаз все равно оставался почти слепым. Защитник не проходил минимальное требования НХЛ по зрению, которое составляет 20/400. Чтобы добраться до этого показателя, Брайану пришлось подобрать специальные линзы, без которых он просто не мог выходить на игры.

В 2001 году защитник подписал контракт с «Рейнджерс», реанимировав карьеру. Возвращение в НХЛ стоило ему шести миллионов долларов. Ровно столько Берард получил от страховой компании после травмы глаза. В организации считали, что он больше никогда не выйдет на лед, потому и выплатили столь существенную сумму. Но после возвращения Брайану пришлось вернуть все деньги.

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Попался на допинге и остался без денег

Берард играл в НХЛ до 2008 года, но уже не впечатлял, как в начале карьеры. Последние сезоны были омрачены травмами спины и скандалами, которые не дали ему раскрыть весь потенциал. В 2006 году Брайан стал первым игроком в истории лиги, уличенным в допинге. У него нашли анаболические стероиды. Пробу брали не представители НХЛ, поэтому он был отлучен лишь от международных соревнований на пару месяцев. А последний год карьеры он провел в России, выступая за «Витязь».

Несчастья преследовали Брайана и за пределами льда. После ухода из спорта он потерял все свои сбережения. У него был финансовый консультант, который оказался не очень порядочным человеком. «Специалист» обворовал Берарда, присвоив себе все деньги. Бывший хоккеист подал в суд, и консультанта приговорили к 17 годам тюрьмы. Правда, вернуть средства игроку так и не удалось.

Когда Берард совсем отчаялся, то подал в суд на НХЛ. Защитник требовал несколько миллионов долларов за то, что лига не сумела защитить его от той злополучной травмы головы в матче с «Оттавой». Но затея провалилась, суд встал на сторону организации. Видимо, новый финансовый советник Брайана оказался не лучше предшественника.

Брайан после ухода из спорта дал несколько интервью. В каждом он признавался, что хотел бы знать, как сложилась бы его карьера, не попади ему в глаз злосчастная клюшка. Раскрыл бы он свой потенциал? Стал бы настоящей звездой? Ответа мы уже не узнаем.