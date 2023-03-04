Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Аризону»

Встреча в Темпе завершилась со счетом 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Пол Штястны (3-я минута), Себастьян Ахо (9, 35), Джейккоб Слэвин (26), Шейн Гостисбеер (33) и Мартин Нечас (42). В составе соперника отличился Лоусон Крауз (31).
Двумя голевыми передачи отметился российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, на счету которого 53 очка (21 шайба и 32 передачи) в 60 матчах.
В другом матче дня передача российского форварда Клима Костина помогла «Эдмонтону» обыграть дома «Виннипег» (6:3), «Коламбус» проиграл на своей площадке «Сиэтлу» (2:4).