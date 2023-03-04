Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Аризону»

Встреча в Темпе завершилась со счетом 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Пол Штястны (3-я минута), Себастьян Ахо (9, 35), Джейккоб Слэвин (26), Шейн Гостисбеер (33) и Мартин Нечас (42). В составе соперника отличился Лоусон Крауз (31).

Двумя голевыми передачи отметился российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, на счету которого 53 очка (21 шайба и 32 передачи) в 60 матчах.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/yT1mWLy4iSE" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.