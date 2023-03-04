Текущие события
Хоккей. КХЛ
14:00
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
14:30
Автомобилист
Металлург
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
Динамо М
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
Северсталь
Хоккей. НХЛ
20:30
Баффало
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
20:30
Айлендерс
Детройт
Хоккей. НХЛ
21:00
Бостон
Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
Монреаль
32
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
Нью-Джерси
Б
43
Хоккей. НХЛ
05:30
Аризона
Каролина
16
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Виннипег
63
Хоккей. НХЛ
23:30
Даллас
Колорадо
Хоккей. НХЛ
03:00
Коламбус
Сиэтл
24
Все события
11:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Две передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Аризону»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Клуб «Каролина Харрикейнз» обыграл «Аризону Койотис» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Каролина
АризонаНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

Встреча в Темпе завершилась со счетом 6:1 (2:0, 3:1, 1:0) в пользу гостей. У победителей шайбы забросили Пол Штястны (3-я минута), Себастьян Ахо (9, 35), Джейккоб Слэвин (26), Шейн Гостисбеер (33) и Мартин Нечас (42). В составе соперника отличился Лоусон Крауз (31).

Двумя голевыми передачи отметился российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников, на счету которого 53 очка (21 шайба и 32 передачи) в 60 матчах.

Во время загрузки произошла ошибка.

В другом матче дня передача российского форварда Клима Костина помогла «Эдмонтону» обыграть дома «Виннипег» (6:3), «Коламбус» проиграл на своей площадке «Сиэтлу» (2:4).

Аризона
1:6
0:2, 1:3, 0:1
Каролина
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Советский фигурист назвал американцев тупыми после 25 лет жизни в США
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Фоторепортажи
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
18Ротенберг отомстил ЦСКА за три поражения подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь