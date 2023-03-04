Тарасенко воссоединился с Панариным, Орлов перешел в «Бостон». Итоги трансферного окна НХЛ

«Рейнджерс» грамотно воспользовались ситуацией с истекающими контрактами звезд клубов, которые не борются за попадание в плей-офф в текущем сезоне. В «Чикаго» и «Сент-Луисе» решили пойти на перестройку команд. Для этого обоим клубам пришлось расстаться со значимыми игроками, чтобы получить компенсацию в виде дополнительных выборов на последующих драфтах, где они смогут получить права на молодых хоккеистов.

Тарасенко и Кейн хорошо знакомы с российским лидером «Рейнджерс» Артемием Панариным. Тарасенко и Панарин были лидерами молодежной сборной России, которая в 2011 году выиграла чемпионат мира. Панарин с передачи Тарасенко забросил победную шайбу в финальном матче со сборной Канады (5:3). В составе «Рейнджерс» 31-летний россиянин уже успел провести 11 матчей и набрать 8 очков (4 гола + 4 результативные передачи).

Вместе с Тарасенко 9 февраля в «Рейнджерс» перешел финский защитник Нико Миккола. В «Сент-Луис» отправились американский защитник Хантер Скиннер и канадский нападающий Самми Блейс. «Сент-Луис» также получил от «Рейнджерс» право выбора в первом раунде драфта 2023 года и в четвертом раунде драфта 2024 года. Контракт россиянина с бывшим клубом с зарплатой в $7,5 млн в год был рассчитан до окончания текущего сезона, по условиям сделки «Сент-Луис» удержит половину зарплаты российского хоккеиста.

Владимир Тарасенко | Источник: Reuters

В одном звене с Кейном Панарин начинал карьеру в НХЛ в составе «Чикаго», хоккеисты выступали вместе с 2015 по 2017 год, после этого россиянина обменяли в «Коламбус». В дебютном сезоне Панарин набрал 77 (30+47) очков и выиграл приз лучшему новичку чемпионата («Колдер трофи»). По окончании нынешнего сезона у Кейна истекает восьмилетний контракт, по которому 34-летний форвард в среднем получает по $10,5 млн в год. «Рейнджерс» будут платить только 25% от зарплаты — 50% удержал «Чикаго», еще 25% отошли «Аризоне», за что она получила право выбора в третьем раунде драфта 2025 года.

«Чикаго» в результате обмена получил право выбора во втором раунде драфта 2023 года и четвертом — 2025-го. В результате сделки в «Чикаго» перешли защитник «Рейнджерс» Энди Велински и защитник «Аризоны» Вили Саариярви. Клуб получил право выбора во втором раунде драфта-2023, который может превратиться в первый в случае выхода «Рейнджерс» в полуфинал Кубка Стэнли, в противном случае «ястребам» отойдет право выбора в первом раунде драфта 2024 или 2025 года. Также «Чикаго» получил выбор в четвертом раунде драфта 2025 года.

Орлов бьет рекорды «Бостона»

В составе «Рейнджерс» выступает обладатель приза лучшему вратарю по итогам прошлого сезона Игорь Шестеркин. Команда из Нью-Йорка в последний раз выигрывала Кубок Стэнли в 1994 году, тогда одними из ключевых фигур команды также были россияне — Сергей Зубов, Александр Карповцев, Сергей Немчинов и Алексей Ковалев. В текущем сезоне «Рейнджерс» пошли на риск ради титула, полностью забив платежную ведомость. Тарасенко и Кейн в конце сезона, вероятнее всего, покинут команду, так как клуб не сможет предложить им новые контракты и уместиться в потолок зарплат, не нарушив правила НХЛ. При этом клуб из Нью-Йорка в качестве компенсации за двух звездных нападающих отдал много выборов на ближайших драфтах, что уменьшит количество молодых игроков в системе и затруднит дальнейшее развитие.

Дмитрий Орлов | Источник: AP 2022

Один из лучших российских атакующих защитников последних лет Дмитрий Орлов был обменян из «Вашингтона» в «Бостон», который уверенно возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата. Взамен столичный клуб получил американского нападающего Крэйга Смита и право выбора в первом раунде драфта 2023 года, третьем раунде драфта 2024 года и втором раунде драфта 2025 года. «Вашингтон» удержит половину зарплаты Орлова (контракт защитника со средней годовой зарплатой в $5,1 млн истекает в конце сезона). В обмене также поучаствовала «Миннесота», которая сохранит 25% зарплаты Орлова и отдала в «Бостон» права на российского нападающего Андрея Светлакова, взамен получив выбор в пятом раунде драфта 2023 года.

Чемпион мира 2014 года Орлов ярко стартовал в «Бостоне», в 4 первых матчах за новую команду набрав 8 (3+5) очков. 31-летний россиянин стал первым защитником клуба, набравшим 8 очков в 4 стартовых матчах. Среди полевых игроков результативнее него в «Бостоне» начинал только нападающий Фред Стэнфилд в 1967 году, набравший тогда 11 очков.

«В атаке Орлов великолепен. У него уже три гола, столько же он забил в “Вашингтоне” в этом сезоне до того, как его обменяли. Он здорово играет в обороне, он тяжелый и жесткий. Отличное усиление для нас», — сказал после матча с «Баффало» (7:1) в ночь на пятницу главный тренер «Бостона» Джим Монтгомери.

«Бостон» набрал 101 очко по итогам 61 матча и установил рекорд НХЛ, быстрее всех в истории лиги преодолев планку в 100 очков в регулярном чемпионате. Ранее рекорд по этому показателю принадлежал «Монреалю», который в сезоне-1976/77 сумел добиться данного результата после 62 игр.

«Бостон» в последние дни дедлайна позаботился не только о настоящем, но и будущем. Клуб подписал новое восьмилетнее соглашение с лучшим бомбардиром команды в текущем чемпионате Давидом Пастрняком, на счету которого 83 (43+40) очка. Действующий контракт 26-летнего форварда истекал в конце текущего сезона, по нему чех получал в среднем $6,666 млн за год. По новому соглашению нападающий получит $90 млн (в среднем $11,25 млн за год).

Барбашев в «Вегасе», Гавриков — в «Лос-Анджелесе»

Иван Барбашев | Источник: Reuters

Помимо Тарасенко, «Сент-Луис» обменял обладателя Кубка Стэнли 2019 года российского нападающего Ивана Барбашева в «Вегас». Контракт 27-летнего форварда, по которому он зарабатывает $2,25 млн в год истекает по окончании сезона. Покинул «Сент-Луис» и самый ценный игрок плей-офф 2019 года канадский нападающий Райан О’Райлли, которого клуб обменял в «Торонто».

Владислав Гавриков | Источник: AP 2022

Олимпийского чемпиона 2018 года защитника Владислава Гаврикова обменяли из занимающего последнее место в Восточной конференции «Коламбуса» в «Лос-Анджелес», который идет на третьем месте на Западе. Контракт 27-летнего россиянина, по которому он получает $2,8 млн, также истекает летом. «Коламбус» получил взамен двукратного обладателя Кубка Стэнли 37-летнего американского голкипера Джонатана Куика, которого впоследствии обменяли в «Вегас» на вратаря Майкла Хатчинсона. В «Лос-Анджелес» также перешел финский голкипер Йоонас Корписало.

Чемпион мира 2014 года Евгений Дадонов перешел из «Монреаля» в «Даллас» в обмен на российского нападающего Дениса Гурьянова. Дадонов в трех проведенных матчах за новую команду набрал 3 (1+2) очка. Финалист Кубка Стэнли 2020 года и чемпион мира 2014 года вратарь Антон Худобин был обменян из «Далласа» в «Чикаго». В текущем регулярном чемпионате НХЛ 36-летний голкипер не провел ни одного матча и, по информации портала «Чемпионат», в следующем сезоне будет выступать в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге. Одноклубником Худобина стал российский защитник Никита Зайцев, которого обменяли из «Оттавы».

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«Тампа» обменяла нападающего Владислава Наместникова в «Сан-Хосе», а оттуда россиянин отправился в «Виннипег». «Сан-Хосе» обменял своего самого результативного нападающего в сезоне швейцарца Тимо Майера в «Нью-Джерси». Частью этого обмена стали российские защитники Никита Охотюк и Шакир Мухамадуллин, который выступает за «Салават Юлаев». Также «Сан-Хосе» получил в качестве компенсации шведских форвардов Андреаса Юнссона и Фабиана Зеттердунда. «Нью-Джерси» получил права на 22-летнего форварда Тимура Ибрагимова.

В «Ванкувер» из «Рейнджерс» после обмена перешел форвард Виталий Кравцов. Ранее канадская команда обменяла своего капитана Бо Хорвата в «Нью-Йорк Айлендерс». Российский защитник Дмитрий Куликов был обменян из «Анахайма» в «Питтсбург». Также игроком «Питтсбурга» стал двукратный чемпион мира (2011, 2022) финн Микаэль Гранлунд, который ранее выступал за «Нэшвилл». Другой финский нападающий, Каспери Капанен, забросивший победную шайбу в ворота сборной России в финале молодежного чемпионата мира 2016 года, был обменян из «Питтсбурга» в «Сент-Луис». «Анахайм» обменял защитника Джона Клинберга в «Миннесоту».