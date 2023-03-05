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00:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения «Баффало»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Баффало Сейбрз» дома обыграл «Тампа-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Тампа-Бэй
БаффалоНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча закончилась со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2). У хозяев шайбы забросили Тейдж Томпсон (17-я минута), Винни Хиностроза (26), Тайсон Джост (33), Джек Куинн (40) и Джефф Скиннер (41). В составе «Тампы» с передачи россиянина Никиты Кучерова отличился Брейден Пойнт (14), также голы на счету Ника Пербикса (43) и Алекса Киллорна (54).

В активе Кучерова 23 шайбы и 65 передач в 62 играх нынешнего сезона.

«Баффало» с 68 очками занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, где «Тампа» (79 очков) идет третьей.

В другом матче хоккеисты «Нью-Йорк Айлендерс» на своем льду обыграли «Детройт Ред Уингз» (4:1). Голкипер «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 22 броска из 23.

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Баффало
5:3
1:1, 3:0, 1:2
Тампа-Бэй
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