Передача Кучерова не спасла «Тампу» от поражения «Баффало»

Встреча закончилась со счетом 5:3 (1:1, 3:0, 1:2). У хозяев шайбы забросили Тейдж Томпсон (17-я минута), Винни Хиностроза (26), Тайсон Джост (33), Джек Куинн (40) и Джефф Скиннер (41). В составе «Тампы» с передачи россиянина Никиты Кучерова отличился Брейден Пойнт (14), также голы на счету Ника Пербикса (43) и Алекса Киллорна (54).

В активе Кучерова 23 шайбы и 65 передач в 62 играх нынешнего сезона.

«Баффало» с 68 очками занимает четвертое место в Атлантическом дивизионе, где «Тампа» (79 очков) идет третьей.