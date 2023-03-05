Орлов продлил результативную серию и помог «Бостону» обыграть «Рейнджерс»
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Чарли Койл (19-я минута), Томаш Носек (21), Патрис Бержерон (53) и Давид Пастрняк (57). Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов отдал голевой пас. Россиянин был обменян в «Бостон» из «Вашингтон Кэпиталз» 23 февраля. После перехода он набрал 9 очков (3 шайбы + 6 голевых передач) в пяти играх.
У гостей дубль оформил Алексис Лафренье (28, 59). Российский форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Его одноклубник Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 24.
«Бостон» одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате и продолжает лидировать в таблице Атлантического дивизиона. «Рейнджерс» идут третьими в Столичном дивизионе.