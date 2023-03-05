Орлов продлил результативную серию и помог «Бостону» обыграть «Рейнджерс»

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Чарли Койл (19-я минута), Томаш Носек (21), Патрис Бержерон (53) и Давид Пастрняк (57). Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов отдал голевой пас. Россиянин был обменян в «Бостон» из «Вашингтон Кэпиталз» 23 февраля. После перехода он набрал 9 очков (3 шайбы + 6 голевых передач) в пяти играх.