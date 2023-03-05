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00:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Орлов продлил результативную серию и помог «Бостону» обыграть «Рейнджерс»

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграл «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Бостон
РейнджерсНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Бостоне, завершилась со счетом 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) в пользу хозяев. В составе победителей отличились Чарли Койл (19-я минута), Томаш Носек (21), Патрис Бержерон (53) и Давид Пастрняк (57). Защитник «Брюинз» Дмитрий Орлов отдал голевой пас. Россиянин был обменян в «Бостон» из «Вашингтон Кэпиталз» 23 февраля. После перехода он набрал 9 очков (3 шайбы + 6 голевых передач) в пяти играх.

У гостей дубль оформил Алексис Лафренье (28, 59). Российский форвард «Рейнджерс» Владимир Тарасенко отметился результативной передачей. Его одноклубник Игорь Шестеркин отразил 20 бросков из 24.

«Бостон» одержал десятую победу подряд в регулярном чемпионате и продолжает лидировать в таблице Атлантического дивизиона. «Рейнджерс» идут третьими в Столичном дивизионе.

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Бостон
4:2
1:0, 1:1, 2:1
Рейнджерс
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