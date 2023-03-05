Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в НХЛ, до рекорда Гретцки осталось 79 голов

ТАСС, 5 марта. «Вашингтон» в ночь на воскресенье разгромил «Сан-Хосе» со счетом 8:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Вашингтона» отметились Крейг Смит (29-я, 40-я минуты), Николас Аубе-Кубел (32), Мэтт Ирвин (36), Ти Джей Оши (46), Александр Овечкин (50, 57) и Дилан Строум (58), у «Сан-Хосе» отличились Томаш Гертл (13), Александр Барабанов (16) и Нико Штурм (50).

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 23, 5.03.2023, 2:00 Сан-Хосе 3 Вашингтон 8

Овечкин забросил 814-ю и 815-ю шайбы в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894). Также в матче против «Сан-Хосе» российский форвард отметился голевой передачей, Овечкин вышел на 16-е место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, на его счету 1 470 очков (815 шайб + 655 передач), лидером является Гретцки (2 857 очков). В нынешнем сезоне Овечкин набрал 60 (35+25) очков в 59 играх.

Барабанов забросил 13-ю шайбу в сезоне и установил новый личный рекорд по набранным очкам в сезоне, на данный момент в активе россиянина 40 (13+27) очков, в регулярном чемпионате прошлого сезона форвард набрал 39 (10+29) очков.

«Вашингтон» одержал вторую победу подряд и занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 68 очками в 64 матчах, «Сан-Хосе» с 48 очками в 63 играх расположился на восьмой строчке в таблице Тихоокеанского дивизиона.

В следующем матче «Вашингтон» на выезде встретится с «Лос-Анджелесом» 7 марта, «Сан-Хосе» в этот же день в гостях сыграет с «Виннипегом».

Результативный дебют Наместникова и 31 сейв Бобровского

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 23, 5.03.2023, 2:00 Флорида 4 Питтсбург 1

В других матчах игрового дня «Флорида» дома победила «Питтсбург» со счетом 4:1, российский голкипер хозяев Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 32, форвард проигравшей команды Евгений Малкин записал на свой счет результативную передачу. «Торонто» на выезде проиграл «Ванкуверу» (1:4), форвард хозяев Андрей Кузьменко отметился шайбой.

«Виннипег» дома победил «Эдмонтон» (7:5), российский нападающий хозяев Владислав Наместников провел первую игру за команду и отличился результативной передачей. «Оттава» дома победила «Коламбус» (5:2), форвард проигравшей команды Кирилл Марченко записал на свой счет голевой пас. «Нэшвилл» на выезде победил «Чикаго» (3:1).