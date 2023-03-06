Овечкина обвинили в мошенничестве в Америке! Русской суперзвезде запретили носить любимый аксессуар

Дебют Александра Овечкина в НХЛ получился фантастическим. В первом же матче он оформил дубль и показал сумасшедшую игру. А по итогам дебютной регулярки на его бомбардирском счете было 106 (52+54) очков. Однако новичок «Вашингтона» поразил североамериканскую публику не только своей заряженностью, умением жестко сыграть в тело и снайперскими способностями, но и внешним видом. Ови был настоящим шоуменом. Его желтые шнурки, заправленная в шорты майка и зеркальный визор на общем фоне выглядели очень ярко и необычно. Зрителям нравилось то, как выглядел величайший снайпер современности. Но некоторые игроки не разделяли эту точку зрения.

Например, легендарный голкипер «Нью-Джерси» Мартин Бродо неоднократно жаловался на то, что под зеркальным визором Овечкина невозможно разглядеть его лицо. Тут необходимо отдельно отметить, что многим хоккеистам максимально важно видеть лицо соперника — в частности, глаза. По ним в большинстве случаев можно без труда предугадать дальнейшие действия оппонента.

«Бродо начал плакаться в лигу: “Я не вижу его глаза”. О чем ты говоришь? В лиге мне сказали, что я не могу играть с таким визором. Это вы, вратари, всегда плачетесь. Уловка против вратарей? Нет, так мне удобнее девушек на трибуне разглядывать (смеется). На самом деле хитрости здесь никакой нет. Я просто люблю чем-то выделяться», — говорил Ови бывшему голкиперу Кевину Уиксу.

Визором Александра Великого также были недовольны и менеджеры по маркетингу. Поскольку из-за него на фото и видео очень тяжело было разобрать эмоции лидера «Кэпиталз», «которые нужно продавать». Единственным, кто встал на защиту будущего обладателя Кубка Стэнли, стал генеральный менеджер «Столичных» Джордж Макфи. В интервью он неоднократно говорил о том, что игроки вправе использовать ту экипировку, которая им нравится. А на очередном совещании руководителей НХЛ, состоявшемся 15 июня 2007 года в Торонто, управленец «Вашингтона» подтвердил свою позицию. На этой встрече предметно обсуждался вопрос зеркального визора Овечкина. Дело дошло до голосования. Результат получился неутешительным для нашего соотечественника — 29 генеральных менеджеров лиги проголосовали против данного вида визоров, и лишь 1 отдал свой голос за. Исходя из вышесказанного, нетрудно догадаться, кто осмелился пойти против течения и поддержать хоккеиста.

На том совещании также присутствовали старший исполнительный вице-президент по хоккейным операциям Колин Кэмпбелл, комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, его заместитель Билл Дэйли и четыре хоккеиста в лице защитника «Лос-Анджелеса» Роба Блейка, форварда «Ванкувера» Тревора Линдена, нападающего «Рейнджерс» Брендана Шэнахана и голкипера «Далласа» Марти Турко. Каждый из них также выразил свое мнение по этому вопросу. Например, Кэмпбелл не понимал, зачем принимать какие-то ограничительные решения, если такой визор использует только Овечкин. А Турко и Блейк заверили, что они никогда не смотрели в глаза соперников, поэтому такой визор никак не влияет на эффективность их игры.

Решающим стало мнение Гэри Беттмэна. Главный человек лучшей лиги мира поддержал запрет на зеркальные визоры, сославшись на правила ИИХФ, которые запрещают использовать данный атрибут на международных соревнованиях. При этом собравшиеся отдельно отметили, что запрет касается только зеркальных визоров, а не затемненных. Необходимо отметить, что решение, принятое на том совещании, носило лишь рекомендательный характер и не было закреплено в правилах НХЛ. Тем не менее, Овечкин прислушался к мнению окружающих и поменял визор с зеркального на затемненный.

Вернемся к тому, кто вообще инициировал всю эту ситуацию — Мартину Бродо. Именно после его жалоб пошли разговоры о визоре Александра Великого. После того, как было принято решение о его запрете, Бродо столкнулся с жестким троллингом в свой адрес. Болельщики «Вашингтона» ходили на матчи против «Нью-Джерси» в солнцезащитных очках и рисовали баннеры с надписями «Бойся визора, Бродо!». Благо, действия фанатов команды Овечкина носили безобидный характер и не перешли рамки юмора.

Интересно, что в 2019 году, спустя 13 лет после вышеописанных событий, в интервью с известным инсайдером Эллиоттом Фридманом Ови выразил желание вернуть любимый визор.

«Мне кажется, если игрок хочет такой визор, то должен иметь право его носить. Зачем слушать фигню от вратарей о том, что они не могут видеть глаза бросающего хоккеиста за темным стеклом? Блин, а если игрок щелкает от синей линии, они разве видят его глаза? Чуваки, вы чего? Они читеры. Читеры, а только потом вратари. Это правило нужно изменить. Мы играем для болельщиков. Им хочется видеть что-то новое и интересное, а не просто хоккеистов», — высказывался величайший снайпер современности.