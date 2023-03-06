Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Торпедо
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сиэтл
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас
Монреаль
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Детройт
31
Хоккей. НХЛ
5.03
Каролина
Тампа-Бэй
60
Все события
09:51 (мск), источник: ТАСС

«Каролина» разгромила «Тампу» в матче НХЛ. Свечников забросил шайбу

Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Каролины».

Каролина
Тампа-БэйНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 6 марта. «Каролина» дома со счетом 6:0 обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.

В составе победителей шайбы забросили Андрей Свечников (7-я минута), Теуво Терявяйнен (18, 32, 52), Шейн Гостисбеер (36) и Йеспери Котканиеми (57).

Свечников набрал 54-е очко в текущем сезоне НХЛ, российский нападающий забросил 22-ю шайбу, также на его счету 32 голевые передачи в 61 игре. Хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев не отметились результативными действиями, вратарь гостей Андрей Василевский отразил 32 из 38 бросков по своим воротам.

«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 90 очками по итогам 61 матча. «Тампа» потерпела пятое поражение подряд и располагается на третьей позиции в таблице Атлантического дивизиона, набрав 79 очков после 63 игр. В следующем матче «Каролина» 8 марта на выезде встретится с «Монреалем», «Тампа» в этот же день сыграет на своем льду с «Филадельфией».

Читайте также
Каролина
6:0
2:0, 2:0, 2:0
Тампа-Бэй
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Евгения Медведева оценила уровень прошедшего без россиян чемпионата Европы
Юлия Ступак: никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь