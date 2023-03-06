«Каролина» разгромила «Тампу» в матче НХЛ. Свечников забросил шайбу
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Каролины».
Встреча завершилась со счетом 6:0 в пользу «Каролины».
ТАСС, 6 марта. «Каролина» дома со счетом 6:0 обыграла «Тампу» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник.
В составе победителей шайбы забросили Андрей Свечников (7-я минута), Теуво Терявяйнен (18, 32, 52), Шейн Гостисбеер (36) и Йеспери Котканиеми (57).
Свечников набрал 54-е очко в текущем сезоне НХЛ, российский нападающий забросил 22-ю шайбу, также на его счету 32 голевые передачи в 61 игре. Хоккеисты «Тампы» Никита Кучеров и Михаил Сергачев не отметились результативными действиями, вратарь гостей Андрей Василевский отразил 32 из 38 бросков по своим воротам.
«Каролина» возглавляет турнирную таблицу Столичного дивизиона с 90 очками по итогам 61 матча. «Тампа» потерпела пятое поражение подряд и располагается на третьей позиции в таблице Атлантического дивизиона, набрав 79 очков после 63 игр. В следующем матче «Каролина» 8 марта на выезде встретится с «Монреалем», «Тампа» в этот же день сыграет на своем льду с «Филадельфией».