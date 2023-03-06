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11:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Макдэвид побил рекорд Гретцки по очкам в большинстве за сезон в составе «Эдмонтона»

Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид побил рекорд «Ойлерз» по очкам в большинстве за сезон.

Виннипег
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Источник: Reuters

Нападающий «Эдмонтона» помог Леону Драйзайтлю реализовать численное преимущество в гостевой игре с «Виннипегом». Благодаря голевой передаче игрок достиг отметки 58 (18+40) очков в большинстве в нынешнем сезоне.

Макдэвид побил клубный рекорд, установленный Уэйном Гретцки (57 очков в большинстве) в сезоне-1981/1982. Гретцки тогда забил 18 голов и отдал 39 результативных передач.

Всего на счету 26-летнего Макдэвида 122 (52+70) очка в 64 играх текущего сезона.

Напомним, вчера в Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 7:5.

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Виннипег
7:5
2:1, 4:3, 1:1
Эдмонтон
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