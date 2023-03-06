Макдэвид побил рекорд Гретцки по очкам в большинстве за сезон в составе «Эдмонтона»

Нападающий «Эдмонтона» помог Леону Драйзайтлю реализовать численное преимущество в гостевой игре с «Виннипегом». Благодаря голевой передаче игрок достиг отметки 58 (18+40) очков в большинстве в нынешнем сезоне.

Макдэвид побил клубный рекорд, установленный Уэйном Гретцки (57 очков в большинстве) в сезоне-1981/1982. Гретцки тогда забил 18 голов и отдал 39 результативных передач.

Всего на счету 26-летнего Макдэвида 122 (52+70) очка в 64 играх текущего сезона.