Обладатель Кубка Стэнли 2019 года Барбашев забросил первые шайбы за «Вегас»

ТАСС, 6 марта. «Вегас» со счетом 4:3 победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник в Лас-Вегасе.

Хоккей НХЛ 2022-2023 Неделя 24, 6.03.2023, 2:00 Вегас 4 Монреаль 3

Заброшенными шайбами в составе «Вегаса» отметились Ши Теодор (13-я минута), Иван Барбашев (20, 48), Райли Смит (28), у «Монреаля» отличились Майкл Мэтсон (43), Алекс Белзил (49), Рафаэль Харви-Пинар (49).

Барбашев забросил первые шайбы за новую команду и был признан первой звездой матча. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он набрал 34 очка (12 шайб + 22 передачи). Российский нападающий перешел в «Вегас» в результате обмена. В НХЛ он выступает с сезона-2016/17 года. Ранее Барбашев представлял «Сент-Луис», в составе которого в 2019 году стал обладателем Кубка Стэнли.

«Вегас» одержал третью победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 82 очка в 63 матчах. «Монреаль» уступил в третьей встрече кряду и занимает последнее, восьмое место в таблице Атлантического дивизиона, на его счету 56 очков в 63 матчах. В следующей игре «Вегас» на выезде встретится с «Флоридой» 8 марта, «Монреаль» в этот же день примет «Каролину».

В других матчах игрового дня «Филадельфия» дома победила «Детройт» (3:1), «Нью-Джерси» на выезде обыграл «Аризону»(5:4 ОТ).