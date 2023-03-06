Текущие события
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо М
Торпедо
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
Сиэтл
ОТ
23
Хоккей. НХЛ
02:00
Вегас
Монреаль
43
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Детройт
31
Хоккей. НХЛ
5.03
Каролина
Тампа-Бэй
60
Все события
09:56 (мск), источник: ТАСС

Обладатель Кубка Стэнли 2019 года Барбашев забросил первые шайбы за «Вегас»

Новая команда российского нападающего обыграла «Монреаль» со счетом 4:3.

Вегас
Монреаль
Филадельфия
Детройт
Нью-Джерси
Аризона
Сиэтл
КолорадоНХЛ: таблица и календарь
Наверх
Источник: Reuters

ТАСС, 6 марта. «Вегас» со счетом 4:3 победил «Монреаль» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на понедельник в Лас-Вегасе.

Хоккей

НХЛ 2022-2023
Неделя 24, 6.03.2023, 2:00

Вегас4Монреаль3

Заброшенными шайбами в составе «Вегаса» отметились Ши Теодор (13-я минута), Иван Барбашев (20, 48), Райли Смит (28), у «Монреаля» отличились Майкл Мэтсон (43), Алекс Белзил (49), Рафаэль Харви-Пинар (49).

Барбашев забросил первые шайбы за новую команду и был признан первой звездой матча. В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата он набрал 34 очка (12 шайб + 22 передачи). Российский нападающий перешел в «Вегас» в результате обмена. В НХЛ он выступает с сезона-2016/17 года. Ранее Барбашев представлял «Сент-Луис», в составе которого в 2019 году стал обладателем Кубка Стэнли.

«Вегас» одержал третью победу подряд и занимает первое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона, набрав 82 очка в 63 матчах. «Монреаль» уступил в третьей встрече кряду и занимает последнее, восьмое место в таблице Атлантического дивизиона, на его счету 56 очков в 63 матчах. В следующей игре «Вегас» на выезде встретится с «Флоридой» 8 марта, «Монреаль» в этот же день примет «Каролину».

В других матчах игрового дня «Филадельфия» дома победила «Детройт» (3:1), «Нью-Джерси» на выезде обыграл «Аризону»(5:4 ОТ).

«Сиэтл» в гостях оказался сильнее «Колорадо» (3:2 ОТ). Нападающий хозяев Валерий Ничушкин отметился результативной передачей. Его одноклубник вратарь Александр Георгиев отразил 32 броска из 35 и был признан второй звездой матча.

Читайте также
Колорадо
2:3ОТ
1:0, 1:1, 0:1
Сиэтл
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Евгения Медведева оценила уровень прошедшего без россиян чемпионата Европы
Юлия Ступак: никакой бумаги о том, что мы выступаем против своей страны, мы подписывать не будем
Фоторепортажи
18«Зимний бросок»: главное реслинг-шоу
15Как афганские спортсменки скрываются от исламистов и продолжают тренироваться тайно
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь