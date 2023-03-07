«Калгари» прервал серию из пяти поражений в НХЛ. Задоров забросил девятую шайбу в сезоне

ТАСС, 7 марта. «Калгари» во вторник победил «Даллас» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Калгари» отметились Ник Ритчи (4-я минута), Никита Задоров (25), Элиас Линдхольм (38), Расмус Андерссон (45) и Тайлер Тоффоли (60), у «Далласа» отличились Джейсон Робертсон (32), Макс Доми (36), Роопе Хинтц (50) и Джейми Бенн (55).

Защитник «Калгари» Задоров забросил девятую шайбу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, всего на счету россиянина 14 очков (9 шайб + 5 передач).

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/V6CEHXtQS9M" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Калгари» прервал серию из пяти поражений в чемпионате НХЛ и занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 69 очками в 64 матчах. «Даллас» располагается на первом месте в таблице Центрального дивизиона с 81 очком в 64 матчах.

В следующей встрече «Калгари» на выезде сыграет с «Миннесотой» 8 марта, «Даллас» 10 марта в гостях встретится с «Баффало».