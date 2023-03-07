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10:39 (мск), источник: ТАСС

«Калгари» прервал серию из пяти поражений в НХЛ. Задоров забросил девятую шайбу в сезоне

Канадский клуб обыграл «Даллас» со счетом 5:4.

КалгариНХЛ: таблица и календарь
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Источник: AP 2022

ТАСС, 7 марта. «Калгари» во вторник победил «Даллас» со счетом 5:4 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Калгари» отметились Ник Ритчи (4-я минута), Никита Задоров (25), Элиас Линдхольм (38), Расмус Андерссон (45) и Тайлер Тоффоли (60), у «Далласа» отличились Джейсон Робертсон (32), Макс Доми (36), Роопе Хинтц (50) и Джейми Бенн (55).

Защитник «Калгари» Задоров забросил девятую шайбу в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата, всего на счету россиянина 14 очков (9 шайб + 5 передач).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Калгари» прервал серию из пяти поражений в чемпионате НХЛ и занимает пятое место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 69 очками в 64 матчах. «Даллас» располагается на первом месте в таблице Центрального дивизиона с 81 очком в 64 матчах.

В следующей встрече «Калгари» на выезде сыграет с «Миннесотой» 8 марта, «Даллас» 10 марта в гостях встретится с «Баффало».

В других матчах игрового дня «Эдмонтон» на выезде победил «Баффало» (3:2), «Виннипег» дома уступил «Сан-Хосе» (2:3 ОТ).

Даллас
4:5
0:1, 2:2, 2:2
Калгари
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