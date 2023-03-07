Александр Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки осталось 78 голов
«Вашингтон» во вторник уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 2:4.
«Вашингтон» во вторник уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 2:4.
ТАСС, 7 марта. «Лос-Анджелес» во вторник победил «Вашингтон» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе «Лос-Анджелеса» отметились Владислав Гавриков (34-я минута), Филлип Дано (40), Мики Андерсон (48) и Адриан Кемпе (60), у «Вашингтона» отличились Расмус Сандин (32) и Александр Овечкин (43).
Овечкин забросил 816-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894). Российский защитник Гавриков забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес», всего на его счету 11 очков (4 шайбы + 7 передач) в текущем сезоне. Защитник перешел в клуб из Лос-Анджелеса 1 марта из «Коламбуса».
«Лос-Анджелес» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 82 очками в 65 матчах. «Вашингтон» идет шестым в таблице Столичного дивизиона с 68 очками в 65 играх.
В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде встретится с «Колорадо» 10 марта, «Вашингтон» в этот же день примет «Нью-Джерси».
В других матчах игрового дня «Чикаго» дома обыграл «Оттаву» (5:0), «Ванкувер» на своем льду победил «Нэшвилл» (4:3 Б), форвард канадского клуба Андрей Кузьменко отметился результативной передачей, его партнер по команде нападающий Василий Подколзин забил гол.