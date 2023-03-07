Александр Овечкин забросил 816-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки осталось 78 голов

ТАСС, 7 марта. «Лос-Анджелес» во вторник победил «Вашингтон» со счетом 4:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе «Лос-Анджелеса» отметились Владислав Гавриков (34-я минута), Филлип Дано (40), Мики Андерсон (48) и Адриан Кемпе (60), у «Вашингтона» отличились Расмус Сандин (32) и Александр Овечкин (43).

Овечкин забросил 816-ю шайбу в регулярных чемпионатах НХЛ, он занимает второе место в списке лучших снайперов лиги, уступая только канадцу Уэйну Гретцки (894). Российский защитник Гавриков забросил первую шайбу за «Лос-Анджелес», всего на его счету 11 очков (4 шайбы + 7 передач) в текущем сезоне. Защитник перешел в клуб из Лос-Анджелеса 1 марта из «Коламбуса».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/SviZ-m99WTc" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

«Лос-Анджелес» одержал четвертую победу подряд и занимает второе место в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона с 82 очками в 65 матчах. «Вашингтон» идет шестым в таблице Столичного дивизиона с 68 очками в 65 играх.

В следующем матче «Лос-Анджелес» на выезде встретится с «Колорадо» 10 марта, «Вашингтон» в этот же день примет «Нью-Джерси».