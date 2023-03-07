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14:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин назвал причину поражений «Вашингтона»

Капитан «Вашингтон Кэпиталс», российский форвард Александр Овечкин назвал причину поражений команды. Его слова приводит в Twitter корреспондент The Athletic Тарик Эль-Башир.

ВашингтонНХЛ: таблица и календарь
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Источник: Reuters

«Очевидно, что нам нужно лучше начинать. Два матча подряд мы входим в игру медленно, действуем мягко. Нужно продолжать тренироваться и играть, а дальше посмотрим», — заявил Овечкин.

Ранее 7 марта «Вашингтон» со счетом 2:4 уступил «Лос-Анджелес Кингс». За прошедший месяц столичная команда потерпела восемь поражений (из них шесть подряд) в 13 матчах. На данный момент клуб занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. Все сезоны в Северной Америке он провел за «Вашингтон». Вместе с клубом хоккеист выигрывал Кубок Стэнли в 2018-м. Он занимает второе место в списке лучших снайперов в истории лиги, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки.

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