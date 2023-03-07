Овечкин назвал причину поражений «Вашингтона»

«Очевидно, что нам нужно лучше начинать. Два матча подряд мы входим в игру медленно, действуем мягко. Нужно продолжать тренироваться и играть, а дальше посмотрим», — заявил Овечкин.

Ранее 7 марта «Вашингтон» со счетом 2:4 уступил «Лос-Анджелес Кингс». За прошедший месяц столичная команда потерпела восемь поражений (из них шесть подряд) в 13 матчах. На данный момент клуб занимает 12 место в турнирной таблице Восточной конференции Национальной хоккейной лиги (НХЛ).