Орлов рассказал, как Овечкин отреагировал на его обмен из «Вашингтона» в «Бостон»

«Все были в шоковом состоянии, никто не ожидал такого, — сказал Орлов. — Я сначала узнал, что не играю с “Анахаймом”. Дал знать это Овечкину, и он сразу же перезвонил мне по FaceTime. Начал спрашивать, что да как. Я сказал, что пока неизвестно. Когда обмен состоялся в шесть вечера, я написал об этом в нашу группу. Парни сразу приехали домой ко мне. Мы чуть посидели, пообщались.