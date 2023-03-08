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10:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тридцать один сейв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Вегас»

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Хоккеисты «Флориды Пантерз» обыграли «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Флорида
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Источник: AP 2022

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Райан Ломберг (5-я минута) и Александр Барков (25). У «Вегаса» отличился Ши Теодор (34).

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский совершил 31 сейв из 32 бросков в створ и был признан второй звездой матча. Форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев очков не набрал.

В другой встрече дня «Торонто Мейпл Лифс» переиграл «Нью-Джерси Девилз» (4:3). Российский голкипер «Торонто» Илья Самсонов отразил 30 бросков из 33.

Флорида
2:1
1:0, 1:1, 0:0
Вегас
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