Тридцать один сейв Бобровского помог «Флориде» обыграть «Вегас»

Встреча, которая состоялась в Санрайзе, завершилась со счетом 2:1 (1:0, 1:1, 0:0) в пользу хозяев площадки. В составе победителей шайбы забросили Райан Ломберг (5-я минута) и Александр Барков (25). У «Вегаса» отличился Ши Теодор (34).

Российский голкипер «пантер» Сергей Бобровский совершил 31 сейв из 32 бросков в створ и был признан второй звездой матча. Форвард «Голден Найтс» Иван Барбашев очков не набрал.