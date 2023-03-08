Кучеров первым из россиян преодолел отметку в 90 очков в текущем сезоне НХЛ
В матче против «Филадельфии» форвард «Тампы» набрал три очка.
В матче против «Филадельфии» форвард «Тампы» набрал три очка.
ТАСС, 8 марта. «Тампа» в ночь на среду обыграла «Филадельфию» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алекс Киллорн (8-я, 31-я минуты), Никита Кучеров (21, 58) и Росс Колтон (29), у проигравших отличились Морган Фрост (6) и Брендан Лемье (33).
Кучеров также на свой счет записал результативную передачу. Он первым из россиян преодолел отметку в 90 очков в текущем сезоне, в его активе 91 очко (25 шайб + 66 передач) в 64 матчах. В списке лучших бомбардиров Кучеров уступает только канадском нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, в активе которого 124 (54+70) очка, и его партнеру по команде немецкому форварду Леон Драйзайтлю, который набрал 96 (41+55) очков.
Два точных паса в матче сделал защитник «Тампы» Михаил Сергачев. Вратарь победившей команды Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков.
«Тампа» занимает 3-е место в турнирной таблице Атлантического дивизиона, набрав 81 очко по итогам 64 матчей. «Филадельфия» с 59 очками после 64 игр располагается на 7-й позиции Столичного дивизиона. В следующем матче «Тампа» на своей площадке сыграет с «Вегасом» 10 марта, «Филадельфия» в этот же день встретится на выезде с «Каролиной».