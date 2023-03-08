Кучеров первым из россиян преодолел отметку в 90 очков в текущем сезоне НХЛ

ТАСС, 8 марта. «Тампа» в ночь на среду обыграла «Филадельфию» со счетом 5:2 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Алекс Киллорн (8-я, 31-я минуты), Никита Кучеров (21, 58) и Росс Колтон (29), у проигравших отличились Морган Фрост (6) и Брендан Лемье (33).

Кучеров также на свой счет записал результативную передачу. Он первым из россиян преодолел отметку в 90 очков в текущем сезоне, в его активе 91 очко (25 шайб + 66 передач) в 64 матчах. В списке лучших бомбардиров Кучеров уступает только канадском нападающему «Эдмонтона» Коннору Макдэвиду, в активе которого 124 (54+70) очка, и его партнеру по команде немецкому форварду Леон Драйзайтлю, который набрал 96 (41+55) очков.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eFh8O2FfGQo" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Два точных паса в матче сделал защитник «Тампы» Михаил Сергачев. Вратарь победившей команды Андрей Василевский отразил 33 из 35 бросков.