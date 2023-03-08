«Питтсбург» победил «Коламбус» в матче НХЛ, отыгравшись с 0:4. Малкин сделал три передачи

ТАСС, 8 марта. «Питтсбург» в ночь на среду обыграл «Коламбус» в овертайме со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейсон Закер (31-я, 44-я минуты), Джейк Гюнтцель (41), Дентон Хайнен (44) и Сидни Кросби (63), у проигравших голы забили Эмиль Бемстрём (5), Лэйн Педерсон (8), Патрик Лайне (11) и Лиам Фуди (23).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал три результативные передачи, в том числе в эпизоде с победным голом в овертайме. Форвард во второй раз в нынешнем сезоне смог отметиться тремя передачами в одном матче. Ранее ему это удалось в домашней встрече против «Сент-Луиса» (6:2) 4 декабря.

«Питтсбург» занимает 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 73 очками после 63 матчей. «Коламбус» располагается на 8-й, последней позиции, набрав 47 очков в 64 играх. «Питтсбург» в следующем матче на своей площадке сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» 10 марта, «Коламбус» 12 марта примет «Сент-Луис».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/R_VDDZrwTv4" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.