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10:30 (мск), источник: ТАСС

«Питтсбург» победил «Коламбус» в матче НХЛ, отыгравшись с 0:4. Малкин сделал три передачи

Победную шайбу в овертайме с передачи российского форварда забросил Сидни Кросби.

Питтсбург
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Источник: AP 2022

ТАСС, 8 марта. «Питтсбург» в ночь на среду обыграл «Коламбус» в овертайме со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джейсон Закер (31-я, 44-я минуты), Джейк Гюнтцель (41), Дентон Хайнен (44) и Сидни Кросби (63), у проигравших голы забили Эмиль Бемстрём (5), Лэйн Педерсон (8), Патрик Лайне (11) и Лиам Фуди (23).

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин сделал три результативные передачи, в том числе в эпизоде с победным голом в овертайме. Форвард во второй раз в нынешнем сезоне смог отметиться тремя передачами в одном матче. Ранее ему это удалось в домашней встрече против «Сент-Луиса» (6:2) 4 декабря.

«Питтсбург» занимает 5-е место в турнирной таблице Столичного дивизиона с 73 очками после 63 матчей. «Коламбус» располагается на 8-й, последней позиции, набрав 47 очков в 64 играх. «Питтсбург» в следующем матче на своей площадке сыграет с «Нью-Йорк Айлендерс» 10 марта, «Коламбус» 12 марта примет «Сент-Луис».

Во время загрузки произошла ошибка.

В других матчах игрового дня «Монреаль» дома проиграл «Каролине» (3:4 Б), «Нью-Джерси» на своей площадке уступил «Торонто» (3:4), голкипер гостей Илья Самсонов отразил 30 бросков из 33, «Флорида» на своем льду одолела «Вегас» (2:1), вратарь хозяев Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 32, «Баффало» в гостях проиграл «Айлендерс» (2:3), голкипер клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 22 броска из 24, а его партнер по команде защитник Александр Романов сделал две результативные передачи, «Калгари» на выезде победил «Миннесоту» (1:0 Б).

Питтсбург
5:4ОТ
0:3, 1:1, 3:0
Коламбус
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