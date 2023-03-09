Капризов не смог доиграть матч с «Виннипегом» из-за травмы

Победу в этой игре одержали гости со счётом 4:2.

В середине третьего периода российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов получил травму и не смог продолжить матч.

В борьбе за шайбу сзади на россиянина налетел габаритный защитник «Виннипега» Логан Стэнли, который всем весом навалился на Капризова и придавил его ко льду.

Как сообщает журналист Майкл Руссо в своём аккаунте в соцсети, главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон заявил, что больше подробностей о характере травмы станет известно завтра, когда россиянин пройдёт медицинское обследование.